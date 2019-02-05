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交換禮物送「九宮格眼影盤」　暖男友傻問一句！鄉民們長知識了XD

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▲▼聖誕樹,聖誕裝飾,聖誕節。（圖／達志／示意圖）

▲許多人在耶誕節這天，與親友團聚、交換禮物和享用大餐。（圖／達志／示意圖）

網搜小組／綜合報導

一名女網友去年耶誕節和男友玩交換禮物，起初不抱太大期待的她還抱怨過度包裝，沒想到拆開後的禮物竟是九宮格眼影盤，瞬間又驚又喜，結果男友脫口問一句，更讓她忍不住笑噴。

女網友在PTT笨版說道，看到男友送的耶誕禮物時，邊拆包裝邊碎念他過度包裝，「結果拆到最後一層我大叫，你居然知道我想要這個！！！從來沒想過男生送我眼影盤。

這款歐美品牌的九宮格迷你眼影盤，輕巧實用又顯色，裡面淺色、深色、霧面及珠光打亮通通有，而原po收到的是萬年不敗，又不容易凸槌的大地色系，讓人不得不誇讚一下神隊友挑禮物的好眼光。

▲耶誕禮物送「大地色眼影盤」　暖男友傻問一句！網笑爆：我也不懂。（圖／翻攝自PTT）

▲超美的眼影盤阿。（圖／翻攝自PTT）

但突如其來的驚喜，在男友隨之而來問句後，瞬間歪樓，對方竟傻問說，「這一格一格硬硬的要怎麼畫啊，加水嗎？」讓她不禁吐槽，「大哥......這又不是水彩。」

po文一出，除了女生們投以羨慕眼光，許多鄉民也紛紛笑回，「不都是先用毛筆沾沾口水，然後再使用的嗎」、「這就咖啡冰磚不要騙我不知道」、「是不是要加馬鈴薯，胡蘿蔔和肉一起煮」、「疑...所以不用沾水哦，這麼神奇」、「美勞老師感到欣慰，大家記得要加水了」。

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關鍵字：眼影盤,眼影,耶誕節,交換禮物,耶誕禮物,男友,PTT,水彩

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