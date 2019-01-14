簡單3步驟！Google地圖「暗黑新功能」曝光　網激喊赤裸...有救星設定

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者季相儒攝）

網搜小組／綜合報導

現在人幾乎離不開Google地圖，而最近它又推出新功能啦！用戶可將所在位置即時分享給其他人，撇開隱私問題，它能讓家長知道孩子動向、朋友間能互報平安，若手機遺失也更方便找尋，而且就算對方沒有Google帳戶，一樣能收到位置資訊。

最近Google地圖多出「即時位置」這項新功能，只要簡單3步驟，就能讓其他用戶即時看到自己的所在位置。登入帳號、並開啟Google地圖應用程式後，點開這項設定；接著決定時間長度，最短15分鐘，最長可達3天，也可以設成手動關閉。

最後，選擇要分享的對象，除了通訊錄、手機號碼、Email可連動外，Google Maps也提供連結，所以對方不管有無Google帳戶，都可以收到這個連結，並查看位置資訊。

▲▼設定步驟。（圖／記者周亭瑋攝，下同）

【詳細步驟】

1.將對方的Gmail加進Google聯絡人（如果還不是的話）。

2.開啟Google地圖應用程式，並登入帳號。

3.輕觸「選單」圖示 → 點進「位置資訊分享」 → 點選「新增分享對象」。

4.選擇分享位置資訊的「期間長度」。

5.輕觸「選取分享對象」，若系統要求存取您的聯絡人，請將存取權授予Google地圖。

6.選擇分享對象，並輕觸「分享」。

★如果對方沒有Google帳戶，在上面第3個步驟後...

1.輕觸「更多選項」圖示，複製到剪貼簿

2.在設定的分享期間內（最多72小時），收到這個連結的人都能查看您的位置資訊。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者季相儒攝）

不只有「即時位置」，用戶還能與家人、朋友分享「預計到達時間」與「大眾運輸行程資訊」，讓彼此可以掌握時間，或知道遲到的雷隊友到底還要多久才能到。雖然這項新功能讓部分用戶覺得赤裸，但還是有幾個貼心之處，包括可以查看、隱藏特定對象，當然也能拒絕或封鎖位置資訊的要求。

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