毒梟「矮子」遭控性侵13歲少女！　噁心暱稱「給我生命的維他命」

▲ 法院資料顯示，古茲曼過去性侵多名小至13歲的未成年少女。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

墨西哥頭號毒梟「矮子」古茲曼（Joaquin “El Chapo” Guzman）13日起在美國紐約市受審，最新釋出的法院資料顯示，古茲曼過去性侵多名小至13歲的未成年少女，還稱這些女孩為「賦予我生命的維他命」。一名為古茲曼前秘書的證人表示，從2007年開始，自己幫古茲曼對多名少女下毒，在她們的飲料中加入粉末。

▼ 古茲曼的29歲前選美皇后妻子艾斯普羅（Emma Coronel Aispuro）。（圖／達志影像／美聯社）

61歲的古茲曼是前墨西哥「錫納羅亞販毒集團」（Sinaloa Cartel）的首腦，如今面臨多項販毒、洗錢、謀殺等罪名，2017年被引渡至美國，本月在紐約市布魯克林聯邦法院出庭受審。古茲曼的律師巴拉瑞佐（Eduardo Balarezo）表示，委託人否認這項「極度猥褻」的指控。

據CNN報導，這些法院資料先前被封存，因為檢察官說服法院，這些指控與針對古茲曼的毒品陰謀指控「無關」。該名證人告訴調查員，一位被稱為Commadre Maria的同夥經常向古茲曼發送13歲女孩們的照片。古茲曼支付約5000美元（約新台幣15萬）後，這些女孩就會被送到他位於山區的家。

▼ 古茲曼在美國法警層層戒護下，於紐約出庭受審。（圖／達志影像／美聯社）

