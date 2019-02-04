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紅包理財—儲蓄險賺得高利息也要避損失解約金

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▲▼為方便民眾包紅包等資金需求，國泰人壽與富邦人壽皆表示，滿期金、年金都將提前給付。（圖／路透社）

▲有些民眾會設定每年領取的年終獎金、紅包壓歲錢總額，部分做為定存、繳交保險費等資金。（圖／路透社）

記者李蕙璇／台北報導

民眾購買保險業務員比喻的「儲蓄險」、「類定存」保單商品時，除了瞭解利差、增額等報酬率之外，務必留意「閉鎖期」規定，也就是若想中途解約是會被扣一筆高額解約金，有可能連繳過保費一塊錢都拿不回來。

保險經紀人商業同業公會理事長朱水源表示，保險就是保險，是保護財務風險，不是民眾一般認為「像銀行定存的儲蓄」單純的（本金+利息）的商品，而是保險公司會收取一筆頗高的前置費用，還有政府規定的責任準備金等，以在保險滿期時或是需要支付理賠金，保險公司都已備妥費用履約。

▼保險經紀人商業同業公會理事長朱水源。（圖／記者李蕙璇攝）▲▼保險經紀人公會2018年5月9日理事長交接，新任理事長朱水源。（圖／記者李蕙璇攝）

朱水源也強調，過往傳統保單名稱是寫「養老保險」，現在演變為「增額終身壽險」，都是一般民眾口中所說的「儲蓄險」，但這些保險商品都要注意一個「閉鎖期」也就是「得被保險公司鎖住幾年後才可以解約，而且所繳的總保費不會被倒扣解約金，但同樣地也不會有太多利息」。

保險商品因為設計結構複雜，雖然有類似儲蓄的概念，但是每張保單都會約定一個「解約期」。各家條款約定解約時間都不同，愈早解約的話，通常解約金反而大於總保費，民眾這時拿回就會覺得怎麼少拿自己總繳的保費，才知道這張保單不是儲蓄，也沒有保本，太早解約很不划算。

但是如果依條約放到滿期，甚至滿期放了愈久，才有機會享到保險公司預估的趴數利息。這時保戶就會感覺到買保險可以當儲蓄。

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