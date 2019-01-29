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人情保單惹禍！3家人壽被控索賠3千萬　業務員是老婆妹妹女兒

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無論是社會新鮮人還是負擔家計的中壯年族群，可善用組合投保方式規劃意外險，為自己和家人準備好保障。（圖／達志影像／示意圖）

▲購買人情保單務必要多了解保障內容及審視自己的財務預算。（圖／達志影像／示意圖）

記者李蕙璇／台北報導

近日三家國內壽險公司遭申訴業務員招攬不實，以致以為購買儲蓄險保本解約卻拿不回保費，或是不知道投資型保單報酬得自負盈虧，甚至保單被冒名貸款也毫無所悉，金額高達400多萬元到1,700多萬元，總計約3千萬。

而這些案件的共同點都是業務員與保戶有親戚血緣關係，為女兒、妹妹與妻兒等的關係，劇情錯綜複雜到讓保險公司也感到頭痛，皆交由相關單位調查中。

記者採訪保戶當事人，他們說「要幫家人做業績」、「相信老婆主管」」、「佣金給家人」等的話語，都了解自己確實同意要買保單也簽名，但是到底了不了解保單的商品結構與內容，甚至臨時解約會被扣違約金等的重大注意事項，保戶卻都說「不知道」，而且有的其實是主管來幫忙解釋保單，最後業務員一欄則是填家人的名字，佣金給家人。

有位保戶說很相信當業務員的妹妹，甚至借錢來買保單幫她做業績，從來都沒有拿到保單契約，連銀行帳戶都是妹妹去開的，只是當投資型保單的獲利沒有妹妹說的高，她又要應付債主的催繳的壓力下，聽信妹妹之言把保單賣給他人，結果搞到最後幾乎血本無歸，還與妹妹感情絕裂，鬧上法院打了好多年官司，控告妹妹偽造文書等卻吃了敗訴。

另一個保戶是說老婆的主管到工作的地方向他說明保險，只說「就是當作儲蓄」，利息比放在銀行郵局還高，況且又可以把業績做給自己家人，保戶就把原來放在銀行的定存解約，改買「利率變動型壽險」。結果在短短一、二年內簽名買了20張高額保費的保單，年繳保費40、50萬到數百萬元，累積起來繳了1千多萬元，搞到自己後來無力繳費，聽了保險公司的建議辦理解約、減額，保費沒拿到多少回來。

另一個保戶則是跟女兒買了保險，後來女兒離職改換另一個業務員，結果繳了好多年保單數百萬元的保險費過程中，保單被業務員拿去貸款。只是貸款的費用是直接入款到保戶的帳號內，而保戶到底知不知道保單有拿去貸款質借，帳戶內的款項來源為何等等，錯綜複雜的劇情，保險公司也苦於難查出真實狀況，正交由檢調單位審理中。

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