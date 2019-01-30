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保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

肉眼看長照險「簽名」筆順神韻迥異　保戶3個月內拿回全部保費

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▲▼金融消費評議中心評議委員、政大風險管理與保險學系教授兼系主任彭金隆。（圖／記者李蕙璇攝）

▲政大風險管理與保險學系教授兼系主任彭金隆提醒民眾，購買保險前務必多了解保單內容，細看條款後再簽名。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

一名保戶覺得遭業務員誘導及欺騙買了一張年繳8萬元的長期照護險，便主張被保險人太太沒有親自簽名而撤銷契約，退還保費遭人壽公司拒絕。經金融消費評議中心審理後，發現要保書上的字跡確與本人簽名有差異，而判定保戶勝訴。

保戶說他聽業務員介紹，可以把別家保單辦減額，多一些預算之後就可以幫太太買一張長期照護保險，而且不用繳20年，以後用保單價值金付保費即可，便依其建議行事。

後來太太才知道有這一張長照險，而且還把別家保單辦減額，覺得不妥，質疑對方有誘導欺騙招攬不實，就要求退還8萬保費及再額外賠償精神損害1萬元。

金融消費評議中心便就保戶提出太太的護照內頁影本簽名佐證，及保險公司舉出簡易要保書及保單簽收回條為證，加以了解到底被保險人是否有親簽？還是有人代簽？

評議中心委員們表示，以肉眼觀察護照內頁簽名確實與要保書及簽收回條簽名的書寫式樣、筆劃特徵亦多有相異，字跡筆順、神韻也均有所不同，實在是很難認定要保文件屬保戶太太的簽名。

而保險公司只有提出以上的文件，無其他的人物證的情況之下，評議中心則無法同意該保險契約是經被保險人書面同意，便可依《保險法》第105條，由第三人訂立之死亡保險契約，未經被保險人書面同意並約定保險金額，其契約無效。保險契約既屬無效，保戶請求返還已繳納之保險費，應有理由。

至於保戶主張保險契約有誘導、欺騙等招攬不實情事，雖有提出業務員於招攬其他保單時的通訊軟體對話為證，及購買長照險之後4個月，向他家保險公司辦理減額繳清的申請書，但都很難證明二者之間的因果關係，也就無法判定有招攬不實狀況，無須再賠償1萬元。

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關鍵字：肉眼看「簽名字跡」筆順神韻迥異　保戶3個月內拿回全繳保費

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