爸爸電話是女生接的！女兒興奮抓外遇　媽一問詳情…氣到笑

▲你曾誤會爸媽有外遇嗎？（示意圖／記者黃克翔攝）

生活中心／綜合報導

一名網友在dcard表示，因為看見爸爸手機來電通知是「小三」，以為對方有外遇，不料是個誤會。這篇文也釣出另一個名網友分享自身經歷，小時候打給爸爸時發現是女生接電話，興奮把事情告訴媽媽後，讓對方氣到笑，「這件事後來被媽媽拿來當茶餘飯後的話題」。

一名網友A先說，某次看到爸爸手機響，習慣性先看誰打來的，「結果，靠x，小三？」因為不像會外遇的類型，還喜歡幫客戶亂取名字，於是第一時間猜測「應該是客戶」，但爸爸接起電話的語氣又不像是講公事，礙於不敢問，所以第一次只能這樣算了。

可是事情並沒有這樣就結束！某天A網友發現「小三又打電話來」，爸爸還叫她幫接電話，當時A心想「是小三打來的喔，這我要怎麼開口啊啊啊」只能讓電話一直響。

▲還好小三只是幻覺～（示意圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

爸爸聽見鈴聲便問為何不接？A只能尷尬表示「額...小三。」結果對方竟回「喔那你就接啊，那是你媽」，「是作為女兒的我太傻太天真，還以為要鬧家庭革命呢」。

看完A的經驗，B網友則說「4歲時也發生類似的事」，當時媽媽叫她打電話問爸爸何時回來，她乖乖照做，並在3分鐘後回報「媽咪，把拔的電話是一個女生接的」，媽媽聽完問「那她說什麼」，好傻好天真的B則說「您撥的電話將轉接到語音信箱」。

長大後，母女倆聊到這件事，B說當時媽媽有疑惑一下，再後來反應是又氣又好笑，「而且我的第一反應不是哭『把拔外面有女人』，反而語氣給她一種抓到了的那種興奮感（？）」，之後逢年過節，這個烏龍就變成媽媽聊天的話題。