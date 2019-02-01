幻想妻讓他戴綠帽　暴衝夫嗆「殺了妳」放火燒妻娘家　

▲男子懷疑妻子外遇，竟恐嚇還放火燒妻子娘家。（圖／達志示意圖）

記者李忠憲／台中報導

邱姓男子懷疑妻子讓他戴綠帽，分居期間除在妻子車上裝GPS追蹤，恐嚇「讓你身敗名裂，在后里待不下去」，還到林妻娘家放火燒房子，整個透天厝都燒毀。邱男刑事遭判8年4月定讞，林家向法院提民事損害賠償，法官判邱男應賠財損及精神慰撫金共68萬元。

判決書指出，邱姓男子與林姓女子2012年結婚，3年後因相處出問題因此分居。邱男懷疑妻子外遇，疑東疑西更心生妒忌，2015年8月在妻子的小客車偷裝GPS定位追蹤，2周後遭妻子發現。邱也在分居期間，多次打電話恐嚇妻子說，「要讓你身敗名裂，在后里待不下去」、「就不要再來一次，再來一次我一定殺了你」、「我打到你全家都不認識妳」等，林女因此擔心受怕。

邱男因長時間幻想妻子跟別的男人外遇，竟氣到開車到妻子娘家，在她過去使用的房間走道放火，結果火勢一發不可收拾，鄰居發現雖立刻報警，但整個透天老厝因此全付之一炬。邱男遭依公共危險罪移送法辦，最後依公共危險罪判8年4月徒刑，妨害秘密、恐嚇罪判6個月得易科罰金，全案定讞。

林姓女子2016年10月與邱男離婚，她與母親及舅舅等人，向法院提出民事損害賠償訴訟。法官審理後判決邱男應賠償林姓前妻精神慰撫金8萬元，及房子修復費約60萬元。

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