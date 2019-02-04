老公偷吃！悍妻拿菜刀狂捅肚...氣他「下半身思考」整根切掉

▲奈及利亞女發現丈夫外遇，直接切他下體。（圖／翻攝自Daily Mail）

記者錢玉紘／綜合報導

奈及利亞發生一起驚人的謀殺案，一名妻子發現丈夫有外遇，而且每次都不願意好好談，終於在某天一氣之下，拿起平底鍋和菜刀，把老公打昏之後，再用刀子捅對方的腹部，最後更直指男性生殖器是「罪魁禍首」，直接用菜刀切下來，相當嚇人。

這起事件發生在去年5月，47歲的烏德美（Udeme Otike-Odibi）和50歲的丈夫席姆（Sym Otike-Odibi）住在奈及利亞拉哥斯（Lagos），烏德美在法院上提到，丈夫一直有外遇，但每次當他們討論這個問題的時候，對方用敷衍冷漠的態度帶過，不願意面對。



事發當天，烏德美正在收行李準備前往英國，當她打開床邊的櫃子時，卻找不到結婚證書，於是詢問當時躺在床上的丈夫，對方照樣冷漠回，於是兩人又開始吵架，一氣之下，她衝到廚房拿起平底鍋和菜刀，直接往丈夫頭上狂敲好幾次，大喊「你有什麼瞞著我嗎」，之後再用菜刀刺向老公的腹部。席姆趁還有意識的時候打電話給自己母親，但之後就被殺死。

法院文件提到，席姆倒在床上時，烏德美坐在其屍體，看著丈夫的內臟從肚子流出來，坐在一旁對著屍體說，「既然你的陰莖讓你對其他女人有感覺，不如我們就把它割掉吧」，接著拿刺死丈夫的刀子切下生殖器，還綁在丈夫的右手上。

一連串殘忍犯行之後，烏德美傳訊息給一個朋友提到，「我做了很糟糕的事」，之後又傳了另一封訊息給媽媽，內容寫道，「對不起媽媽，我們大吵了一架」。在警方到場之前，烏德美還試圖要自殺，但沒有成功，被鄰居發現送醫，警方在她的家中找到犯案用的平底鍋和染血的刀子，以及她的英國和奈及利亞護照。

拉哥斯國家警方發言人提到，這對夫妻都是律師，席姆和前妻生下了一個女兒，在3年前離婚，接著又娶了烏德美，兩人並沒有小孩。目前烏德美被拘留在監獄中，全案預計2月底再次審理。

