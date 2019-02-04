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國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

美國所面臨的26項「國安危機」　民營企業竟然跟恐怖主義一樣危險

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▲▼川普發表全國演說。（圖／翻攝自白宮推特）

▲美國面臨了26項的國安威脅，圖為美國總統川普。（圖／翻攝自白宮推特）

記者林彥臣／綜合報導

中國、俄羅斯、鼠疫和全球暖化有什麼共同之處，美國政府稱這些都是國家安全所面臨的重大威脅。根據《國家利益》（The National Interest）報導，美國政府審計辦公室調查，綜合了四大政府機構包含國防部、國務院、國土安全部、國家情報總監辦公室所提供的資訊，確定了26項對美國國家安全的重大危機。

美國國家安全的26項危機如下：

▲▼當地時間12月1日，中國國家主席習近平應邀同美國總統川普，在阿根廷布宜諾斯艾利斯共進晚餐，舉行會晤。（圖／新華社）

▲中國共產黨中央委員會總書記習近平與美國總統川普。（圖／新華社）

1. 中國的全球擴張：報告中說，中國正在調整其外交、經濟和軍事的資源，期待崛起為成為地區甚至是全球大國，這可能會影響美國在空中、太空、網路、海洋等領域的主導地位，中國利用網路空間和電子戰可能影響美國的各種營運。

▲▼普丁,狙擊手,俄羅斯陸軍,AK-47步槍（圖／路透社）

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透社）

2. 俄羅斯的全球擴張：俄羅斯正在多個戰爭領域上挑戰美國的能力，包括嘗試開發能量武器（雷射或電磁武器等），俄羅斯也對世界各地的關鍵地區增加政治和軍事存在的影響力。

3. 伊朗：伊朗正在擴大軍事和情報部隊的能力，以及開發洲際飛彈與網路戰的技術。

▲美國總統川普（Donald Trump）與北韓領導人金正恩會面。（圖／路透社）

▲美國總統川普與北韓領導人金正恩會面。（圖／路透社）

4. 北韓：北韓正在開發可以襲擊北美的洲際飛彈。

5. 不穩定的政府：非洲、拉丁美洲、加勒比地區的恐怖主義、極端主義和政治不穩定可能會增加美國在反恐與人道主義救援的資源消耗。

6. 恐怖主義：恐怖分子可能推進他們的戰術，包括建造核武、生物武器、化學武器、或是使用線上通訊軟體來招募新兵或進行宣傳。

▲▼華爾街,牛市,美股。（圖／達志影像／美聯社）

▲民營企業的影響力可能超越國家。（圖／達志影像／美聯社）

7. 民營企業：政府審計辦公室報告擔心，民營公司所獲得的資源，可能會給予他們超越國家的影響力。

8. 資訊戰操作：俄羅斯、中國、伊朗等對手利用社群媒體、人工智慧、數據處理等方式進行資訊戰。

9. 人工智慧：AI將促使競爭對手設計出更好的武器。

10. 量子通信：量子技術將導致美國情報部門無法攔截或解碼通信，同時也使美國的通信更容易被攔截。

11. 物聯網：控制關鍵基礎設施（如電網）的網路，可能更容易受到攻擊。

12. 無人機：政府審計辦公室報告指出，對手正在開發出具備自主能力、可辨識面孔、理解手勢、還可以比對美國人的聲音，包括地面、水下、空中、太空中等無人機都可以用於戰鬥和監視，影響美國社會的運作。

13. 生物技術：對手國家、恐怖份子、罪犯可以利用DNA修改技術，創造出超級士兵。

14. 新興技術：3D列印等新技術，可以讓恐怖份子更加輕易製造武器。

15. 大規模殺傷性武器：更多的競爭對手正在開發這些武器。

16. 電子戰：其他國家正在開發可以破壞美國通信和衛星網路的技術。

▲▼高超音速武器示意圖。（圖／翻攝自洛克馬丁公司官網）

▲高超音速武器示意圖。（圖／翻攝自洛克馬丁公司官網）

17. 高超音速武器（hypersonic）：俄羅斯和中國正在開發可以穿透美國反導彈系統的Mach-5武器，值得注意的是，這些武器現在沒有對策。

18. 反太空武器：俄羅斯和中國正在利用新的物理技術結合網路、電子戰能力，進行大規模的反衛星或反太空打擊能力。

19. 導彈：不僅是陸基和海基導彈，還有「可繞地球軌道運行的太空導彈」。

20. 情報、監視、偵查平台（ISR, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance）：人工智能、感測技術、數據分析以及太空平台的發展，未來將創造出一個「無所不在的ISR環境」，人員和設備幾乎可以實時在全世界進行追蹤。

▲▼俄羅斯隱形戰機Su-57(蘇愷-57)。（圖／取自蘇霍伊航空集團官網）

▲俄羅斯隱形戰機Su-57(蘇愷-57)。（圖／取自蘇霍伊航空集團官網）

21. 戰機：中國和俄羅斯正在開發可以飛得更快、更遠的戰機，包括隱形戰機。

22. 海底武器：俄羅斯在潛艦技術和戰術上取得了重大發展，可以逃避美軍的偵查，中國則是正在開發能夠協調水下攻擊的聲學系統，利用大量簡單、可消耗的的資產來淹沒對手。

23. 網路武器：除了中國和俄羅斯之外，伊朗和北韓也正在開發可以針對各種系統的網路攻擊能力，例如攻擊空中交通管制或醫療保健系統。

24. 傳染病：氣候變遷和全球旅行增加，將會促使抗藥性更強的傳染病傳播造成大流行。

25. 氣候變遷：更加極端的天氣，例如更頻繁的颶風、乾旱、海平面上升，可能會擾亂糧食和能源供應，融化的北極冰層會增加在北方開闢新航線的機會，增加中國和俄羅斯進入該地區的機會，挑戰美國目前所擁有的航行自由。

26. 大規模人口遷移：不論是自然災害還是人為災害，都會刺激人口流動，使美國的軍事和民用資源更加緊張。

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關鍵字：國安危機,恐怖主義,民營企業,量子通信,高超音速武器,北美要聞

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