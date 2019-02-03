小年夜拜天公！「一年最後的盛典」台中大甲+北部人　半夜準時大動員

▲大甲鎮瀾宮過年期間猶如不夜城。（圖／大甲鎮瀾宮）



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春節習俗百百種，小年夜拜天公，北部客家、台中、嘉義都有這個傳統，尤其台中大甲地區更是家家戶戶都會準備供品，鎮瀾宮自今天開始就成了「不夜城」。東華大學中文系民間文學博士、中研院博士後研究員洪瑩發說，拜天公最常見的日子是初九「天生」，小年夜拜天公，其實目的是要感謝神明一年來的平安照顧。

洪瑩發曾撰文《敬天崇地、年度最後的祭祀盛典：小年夜拜天公》解釋，北台灣、台中、嘉義部分客家地區會在農曆年最後一天「小年夜」舉行拜天公，而實際上，小年夜就是除夕的子時，在一年最後一天感謝神明一年來的平安照顧，尤其台中大甲、大安、外埔、后里地區，小年夜白天貼春聯，半夜11點準時拜天公，拜完後就馬上到鎮瀾宮。

▲小年夜拜天公！「一年最後的盛典」台中海線鄉鎮半夜準時大動員。（圖／翻攝民俗亂彈粉絲團）



▲豐原網友說家裡也會設頂桌拜天公，全素，「阿公說下桌是給部將們吃的，有葷的。」（圖／翻攝民俗亂彈粉絲團）



大甲、大安、外埔、后里4個鄉鎮的聚落中心於小年夜，會聚落中心拜拜，拜完天公後必須到大甲鎮瀾宮，感謝大甲媽祖一年來的庇佑，因此每年過年，鎮瀾宮就成了不夜城，拜完大甲媽後，依序祭拜聚落的庄頭廟宇及附近土地公。也有豐原網友表示，拜天公是在地很重要的習俗，早上貼完春聯，會家家戶戶一起拜；苗栗客家人也會在深夜11點拜天公，還有桃園漳籍客家人說，每戶人家都會在除夕子時拜天公，連春牛圖都會特別標註拜天公吉時。

洪瑩發文中並提到，「拜天公」所指的是祭拜上蒼、天公，對象通常為複數，而非單指玉皇大帝而已，像是上元、中元、下元三節，也常聽到要拜天公，主要祭祀對象就是三官大帝。此外，一般日常拜的日子就是「初九天生」，祝壽玉皇大帝，再來是聚落年底的謝平安，感謝神明一年來的庇佑。另外，結婚等重要儀式也都會拜天公。