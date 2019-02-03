關懷1999輪值人員　盧秀燕：他們是城市英雄

▲台中市長盧秀燕3日親自感謝1999話務中心人員。（圖／台中市政府提供，下同）



記者陳玉／台中報導

春節不打烊！台中市政府透過1999一碼通專線，24小時接聽市民各項市政需求。為感謝他們堅守崗位，台中市長盧秀燕3日親自話務中心慰問並發放紅包，展現「媽媽市長」親民風格，盼將這份溫暖傳達到市民手中。

盧秀燕表示，為讓市民朋友好過年，市府有許多同仁犧牲假期與家人團聚時間來值勤，包括1999話務中心人員、警察、交通人員等等，自己今天代替全體市民來感謝他們犧牲奉獻，「堪稱城市英雄」守護鄉親，守護台中。

▲盧秀燕90度向話務中心人員致謝。



研考會指出，市府自98年設立「1999臺中市民一碼通專線」全年無休提供市政諮詢、派工通報、陳情申訴、活動查詢等服務，至今累計通話量已逾1280萬通，統計107年，每月平均6萬5000通進線，深受市民廣泛使用與信賴。

台中1999的服務成果也有目共睹，104至107年連年獲得遠見雜誌、工商時報等民間服務業調查第一名的肯定。107年起增加「1999文字應答服務」，民眾可即拍即傳即時反映，推動至今每月超過1,200人次使用該項服務，並持續增加中，大大提昇為民服務能量。

此外，過去1999服務範圍主要是以市政服務為限，為提升民眾對1999感受更有溫度的服務，規劃自今年1月起，擴大服務範圍，包括查詢電話範圍不設限、規劃公車路線不限查詢條件、諮詢項目不限市政服務等，藉由服務內容提升，貼近市民，也提升民眾滿意度。