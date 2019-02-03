劫走32萬刮刮樂逃亡400km！搶匪去年刮中二獎百萬　一夜全輸光

▲吳嫌去年春節曾刮中二獎百萬元，但一夜輸光如今竟淪為搶匪。（圖／記者吳奕靖翻攝）

社會中心／綜合報導

高雄市左營果貿彩券行2日晚間遭搶匪以「假鈔」誘騙，奪走價值32萬4千元、共162張刮刮樂；警方獲報後立即調閱監視器追查，終於在3日下午15時許於雲林口湖鄉逮到吳嫌（40歲）。令人訝異的是，吳嫌去年春節期間曾在該彩券行刮到二獎百萬元，但一夜之間鉅額獎金卻全輸光，事隔一年再度出現，沒想到竟淪為搶匪。

彩券行業者表示，吳嫌的身影他一眼就認了出來，去年春節期間吳嫌曾到果貿彩券行消費，買了一張價值2000元的刮刮樂，結果一刮就刮出二獎，獎金百萬元、扣稅後實領約80萬元。但吳嫌一夜致富，卻也只花一夜又回到一無所有；吳嫌刮中大獎後，乘著氣勢勇往直前，沒想到短短一天內又在同間彩券行將彩金輸個精光。

業者指出，2日當天吳嫌三度到訪，佯裝要買刮刮樂但卻又未買，後又在店內端詳號碼似是研究明牌，店員也都不以為意，怎料晚間23時許準備要打烊時，吳嫌卻突然現身要求開門，還表示自己要買3本2000元的刮刮樂；女店員不疑有他，當場拿出9本刮刮樂讓他挑選，不料吳嫌將懷中的紅包袋往桌上一丟，一把抱走9本刮刮樂，旋即逃逸無蹤。事後店員檢視紅包內容，發現根本全是新台幣造型的便條紙，驚覺上當遭搶，立即報警求助。

警方經調閱監視器畫面、依據地緣關係追查，終於在3日下午15時許於雲林口湖鄉逮到正在騎車的吳嫌。警方指出，吳嫌得手後先是騎著前妻的機車到嘉義東石，再找藉口向親戚借車，一路邊騎邊賣彩券、騎到雲林口湖，犯案短短16小時就騎了近400公里。

而吳嫌2日晚間作案時後腦勺還有頭髮，但遭逮時卻已理成平頭，警方認為吳嫌應是為躲避追緝而「變髮」。吳嫌向警方供稱，由於年節將至，前妻又向他索要金錢，不得已才會欺騙店員行搶，而得手的9本刮刮樂中，其中2本拿去變賣換現、1本送人，另還有一部分有刮中獎金的彩券拿到北港、朴子地區的彩券行換錢。警方在吳姓男子的機車置物箱內查獲34張刮刮樂彩券，其中4張已刮過，及1把黑色空氣手槍，全案依搶奪罪嫌送辦。