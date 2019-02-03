中美磋商「氣氛最好的一次」　商務部前副部長：找到處理矛盾新模式

▲大陸商務部原副部長、國際經濟交流中心副理事長魏建國 。（圖／大陸商務部官網）

大陸中心／綜合報導

中美經貿高級別磋商1日畫下句號，但是否達成協議仍待2月下旬的「川習會」拍板。大陸商務部前副部長魏建國3日在《環球時報》發表評論文章稱，此次磋商對中美未來新的合作意義重大，不僅為兩大經濟體今後處理矛盾糾紛探索出一種新模式，也為兩國在當前全球經濟下滑、經濟復蘇遲緩的情況下開啟未來經貿合作新領域找到了一條路。

對於「雙方應該拿出一張長長的大單來說明磋商富有成果」這一看法，魏建國持反對意見稱，雙方此次磋商對中美未來新的合作意義重大，而能在短短兩天取得這樣的成果，除了雙方工作團隊的勤奮實幹精神與努力之外，還有三個原因。

魏建國說，第一個原因是，談判一改過去咄咄逼人、劍拔弩張的態勢，尤其是美方改變了以往以先決條件甚至高壓手段威脅中方的態度，是中美經貿磋商開始以來「氣氛最好的一次」；磋商建立在平等、互信基礎上，以問題為導向，從解決當前最緊迫的加徵關稅開始，進而進入彼此關心的知識產權保護、擴大外商准入范圍以及服務貿易合作等領域，過程比較順利。

▼中國國務院副總理劉鶴抵達白宮艾森豪威爾行政辦公樓，進行新一輪的貿易磋商。（圖／路透）

魏建國表示，第二點是雙方對當前形勢有著明確估計，對對方要達到的目的有比較清晰的認識；目前全球企業把寶押在中美兩國經濟的恢復與增長上，尤其是美國企業，不僅看重中國當前6.6%的經濟增長，更看重未來中國市場進一步開放後，一個以4億中等收入群體為基礎的巨大消費市場的形成。

魏建國解釋稱，從農產品到波音飛機，從別克汽車（Buick)到英特爾芯片(Intel)，美國各個產業都看好中國經濟的未來亮點；中國今後的改革開放，尤其是加大政府服務力度，建立全球最佳營商環境，進一步開放金融服務領域等等措施，正在吸引全球更多零售商的目光。

此外，魏建國表示，美國近來的股市下跌以及川普減稅刺激政策效果的走弱，給美方團隊帶來很大壓力，而從中方來說，「今年是我國建國70週年，也是改革開放新40年的開啟之年，是以更高水平全方位的開放倒逼高質量經濟發展的關鍵一年，中國在這方面做好了準備，只要美方的要求與願望和中方大戰略方向一致，中方一定會朝著這個方向努力。」

他說，美方看到中方在開放市場、促進世界經濟復蘇方面的誠意及努力，同時也看到中方需要時間，在這方面中國代表團是有底氣的，因為時間在中方一邊，雖然途中可能遭遇困難，但全世界有目共睹的是，整個磋商進程在朝著積極的方向前進。

▲中美雙方在白宮艾森豪威爾行政大樓交談。（圖／達志影像／美聯社）

魏建國稱，第三點也是最為重要的一點是，兩國元首去年12月1日在阿根廷G20峰會上達成的共識，以及當前全球經濟一波又一波的動蕩，促使雙方團隊一定要依照兩國元首確定的時間表加緊工作。

魏建國表示，此次磋商令中美合作向前邁了一大步，下一階段，雙方還會受到全球各種壓力以及美國國內勢力的干擾，「但我相信雙方下一步將提出更有份量的措施來推動磋商取得更大成功，全球經濟將為中美磋商的積極進展而鼓舞，其對全球股市及經濟復蘇的提振效果將逐漸顯現。」