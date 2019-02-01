中國「per day」都要進口500萬噸美大豆？　陶然筆記：白宮聽錯

▲中國要大量進口美國大豆。（圖／路透社）



大陸中心／綜合報導

大陸國務院副總理劉鶴率團赴美於30日展開高級別貿易磋商，並於2月1日結束。不過，微信公號《陶然筆記》指出，就在剛剛，劉鶴會見川普時，白宮發出了這樣的實錄，「中國『每天』要進口500萬噸的美國大豆」；這樣下來一年就是18億噸，但美國2017年的大豆總產量也不過約為1.19億噸。

▼美國白宮新聞稿指，中國每天要從美國進口500萬噸的大豆。（圖／微信公號陶然筆記）



評論指出，這段對話有個問題，2017年美國出口的大豆總量為5620萬噸（其中3286萬噸出口到了中國），約為全球出口總量的36.73%，「一天進口500萬噸美國大豆，就算把全美國豆農，甚至是全世界的豆農都加起來，也搞不出這麼多豆子」。

評論表示，真正的原因，怕是白宮聽錯了，劉鶴說的是「today」，而不是「per day」，新華社通稿裡也有這麼一句話，「中方將有力度地擴大自美農產品、能源產品、工業製成品、服務產品進口，滿足中國經濟高質量發展和人民美好生活需要」。

評論指出，因此，「我們可以大膽地推測一下，劉副總理真正的意思，可能是今天中美雙方達成了採購500萬噸大豆的意向。」

據評論，美國《華爾街日報》也表示，中國確實同意要購買500萬噸的大豆，「但並不是每天，確切的時間範圍也尚未確認。」

▼《華爾街日報》表示，中國同意要大量採購大豆，但並不是「每天」。（圖／微信公號陶然筆記）

