華聞快遞／福建向金門、馬祖「供電聯網工程」前期工作完成

▲福建向金門供水工程2018年8月5日實現正式通水。（圖／金門縣政府）

《福建》向金門、馬祖「供電聯網工程」前期工作完成

根據福建省委、省政府和大陸國家電網公司部署，國家電網福建電力公司已完成福建沿海地區向金門、馬祖聯網供電方案的論證和容量準備，一旦聯網工程實施即可供電。該供電方案綜合考慮金門、馬祖當前狀況和遠期發展需要，計劃以柔性直流輸電技術，通過海底電纜，從廈門翔安向金門供電、從福州連江向馬祖供電。（福建日報）

《上海》科創板細則落地 未盈利企業可上市

上交所30日晚發佈了《關於在上海證券交易所設立科創板並試點注冊制的實施意見》，明確了科創板改革的相關內容，自發佈之日起實施。其中，從上市程序來看，科創板實行注冊制；從上市企業的范圍來看，未盈利企業、紅籌企業以及上市公司的子公司均可在科創板上市；放寬漲跌幅，企業上市前五天不限漲跌幅，第六天開始設限20％。（中新經緯）

《北京》中美經貿高級別磋商在華盛頓開幕

當地時間1月30日上午，新一輪中美經貿高級別磋商開幕式在白宮舉行，地點位於美國白宮艾森豪行政辦公室大樓。中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）均出席。此次磋商預計於1月30、31兩日舉行。（人民日報）

《香港》6間企業獲頒「首屆粵港澳大灣區百強企業傳承大獎」

粵港澳大灣區經貿協會30日在港授予6間企業「首屆粵港澳大灣區百強企業傳承大獎」，授予11位企業家「首屆粵港澳大灣區優秀企業家傳承大獎」，並授予7位社會傑出人士「首屆粵港澳大灣區榮譽院士」。獲獎企業分別是戴德梁行、香港航空、李錦記集團、美高梅集團、太古集團、瑞銀集團。粵港澳大灣區經貿協會榮譽會長孫啟烈表示，此次活動希望傳遞一個重要信息，即粵港澳大灣區商機無限。（中新社）

▲重慶市。（圖／CFP）

《重慶》鼓勵重大新產品研發 最高可補助2.3億元

重慶市經信委30日表示，經評定的重大新產品，由市、區縣（自治縣）財政安排資金對其研發成本進行補助，企業開發多個重大新產品獲財政補貼資金，每項重大新產品財政補貼資金不超過人民幣2000萬元，每年度單戶企業重大新產品財政補貼資金總額不超過人民幣5000萬元（約新台幣2.3億元）。（重慶商報）

《黑龍江》克服財力「緊平衡」的壓力 向小微企業發放減稅大紅包

黑龍江自1月1日起到2021年12月31日，按國家最高幅度落實地方稅費減免政策，對全省增值稅小規模納稅人減徵50%資源稅、城市維護建設稅、房產稅、城鎮土地使用稅、印花稅（不含證券交易印花稅）、耕地佔用稅和教育費附加、地方教育附加。此外，省級政府可在50%幅度以內減徵本省6項地方稅和兩個附加；6項地方稅和兩個附加減徵政策的受益主體主要是小微企業，此項政策將覆蓋全省登記納稅人的80%以上。（黑龍江日報）

《天津》為企業減少招投標費用9200萬元

天津「開展民間投資房屋建筑工程招標改革試點」已經從2017年11月1日起正式實施，截至2018年12月，共有822個項目直接發包，佔房屋建筑工程總量的65.7%；中標金額881億元，佔69.6%，為企業減少招投標費用至少2000萬元（約台幣9200萬元），取得良好成效。（天津日報）

《北京》再推節能減排促消費政策 單件最高可補貼3700元

商務局30日表示，自2月1日起，北京市推出新一輪為期3年的節能減排促消費政策。按照政策，對符合條件的消費者購買使用電視、冰箱、洗衣機等15類節能減排商品給予單件最高可達人民幣800元（約新台幣3700元）的資金補貼。據悉，商品補貼按照能效等級或類別不同，補貼標準從8%—20%不等。（人民日報）

▼ 家電產品。（圖／CFP）