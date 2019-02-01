中美經貿高級別磋商結束！同意採取措施推動貿易平衡發展

▲中美經貿高級別磋商開幕式於1月30日在美國白宮艾森豪行政辦公樓舉行。（圖／路透）

大陸中心╱綜合報導

中國國務院副總理劉鶴率團前往美國於1月30日展開高級別貿易磋商，並於2月1日畫下句點。雙方牽頭人聚焦在貿易平衡、技術轉讓、知識產權保護、實施機制等共同關心的議題，以及中方關切問題進行了討論，取得重要階段性進展。此外，雙方同意將採取有效措施推動中美貿易平衡化發展。

據《新華社》報導，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴帶領中方團隊與美國貿易代表萊特希澤帶領的美方團隊在華盛頓舉行經貿磋商。

報導指出，雙方在兩國元首阿根廷會晤達成的重要共識指引下，討論了貿易平衡、技術轉讓、知識產權保護、非關稅壁壘、服務業、農業、實施機制以及中方關切問題。

此外，雙方牽頭人重點就其中的貿易平衡、技術轉讓、知識產權保護、實施機制等共同關心的議題以及中方關切問題進行了坦誠、具體、建設性的討論，取得重要階段性進展。雙方還明確了下一步磋商的時間表和路線圖。

報導稱，雙方高度重視知識產權保護和技術轉讓問題，同意進一步加強合作；創造公平競爭的市場環境符合中國改革開放大方向，中方將積極回應美方關切。雙方同意，將採取有效措施推動中美貿易平衡化發展。中方將有力度的擴大自美農產品、能源產品、工業制成品、服務產品進口，滿足中國經濟高質量發展和人民美好生活需要。

雙方就中方具體關切進行了交流，美方將認真回應中方關切。雙方一致認為，建立有效的雙向實施機制十分重要，有助於確保協商一致的各項舉措落地見效。雙方已就實施機制的框架和基本要點達成了原則共識，將繼續細化。

▼中美雙方在白宮艾森豪威爾行政大樓交談。（圖／達志影像／美聯社）