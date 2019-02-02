傳出賣「遼寧艦」機密給CIA　中船重工前總經理孫波被提公訴

▲遼寧號航空母艦。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

中國船舶重工集團有限公司總經理孫波先前因案下台，上海檢察機關最近依法提起公訴。起訴書提到，孫波「在企業經營管理活動中濫用職權，致使國家利益遭受特別重大損失。」至於何謂「致使國家利益受損」，有港媒認為，孫波將遼寧艦的改造數據賣給美國中情局（CIA）。

▼ @最高人民檢察院的微博內容。（圖／翻攝自微博）

@最高人民檢察院1日在微博公告稱，中國船舶重工集團有限公司原黨組副書記、總經理孫波涉嫌受賄、國有公司人員濫用職權一案，由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院指定，由上海市人民檢察院第一分院審查起訴；近日，上海市人民檢察院第一分院已向上海市第一中級人民法院提起公訴。

消息稱，檢察機關起訴指控：被告人孫波身為國家工作人員，利用職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大；作為國有控股公司負責人，在企業經營管理活動中濫用職權，致使國家利益遭受特別重大損失，依法應當以受賄罪、國有公司人員濫用職權罪追究其刑事責任。

▲ 孫波。（圖／視覺中國）

關於孫波「落馬」細節，香港《南華早報》曾報導稱，孫波不僅受賄，更涉嫌將航母「遼寧號」的機密透露給外國情報機構，但具體內容和情況目前尚不清楚。

《俄羅斯衞星通訊社》也曾報導稱，孫波在過去幾年將遼寧號的設計、規格等機密內容，先後出賣予美國中情局。

《香港01》指出，由於國產航母001A（大陸自主設計、研發、配套、建造的第一型航空母艦）是仿照遼寧號建造，甚至有猜測認為孫波可能也把相關設計圖交給美國中情局。

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▼在遼寧大連市建造的首艘航母「001A」型，正在加裝「相控陣雷達」。（圖／翻攝自遼寧號指揮長微博）