貿易戰中國釋善意　商務部：引入懲罰性制度保護智財權





▲中國商務部發言人高峰。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

中美經貿高級別磋商結束，2月下旬的「川習會」將為兩國是否達成協議拍板定案，在此之前中國商務部先釋出善意，於31日下午的記者會上表示，未來將在立法、司法、行政執法等方面採取更多有力措施，包括引入懲罰性賠償制度，以加大對智財權的保護力度。

中國商務部31日召開記者會，對中美貿易磋商結果並未鬆口，但發言人高峰強調，「中國將採取有力措施加大對知識產權全方位保護力度」。

高峰表示，將在立法、司法、行政執法等各方面進一步加大對知識產權全方位保護力度，包括提高知識產權審查質量和審查效率、引入懲罰性賠償制度，以顯著提高違法成本，堅決懲處侵犯知識產權行為。

▲中美貿易爭端中，智財權保護是美方的關切要點。（圖／路透社）

對於外商投資規範，高峰指出，商務部將繼續配合全國人大常委會做好立法審議工作，推動外商投資法早日發布。同時，將研究制定有關配套法規規章，為外商投資營造更加穩定、透明、可預期和公平競爭的環境。

事實上，針對美方最為關切的知識產權保護、技術轉讓問題，中方近期多次在這個議題上表態，包括在外商投資法草案中，規範依法保護外國投資者在企業的智財權，並規定不得強制技術轉讓、依循自願原則等。

中國國務院副總理劉鶴率中方貿易代表團於30、31日在華盛頓與美方貿易談判代表團磋商經貿問題，當地時間31日晚間雙方表明已就貿易平衡、技術轉讓、知識產權保護、具體實施機制等議題討論取得重要階段性進展，但是否達成協議，仍待預計二月下旬舉辦的兩國領導人會晤拍板。

▲劉鶴率領中方代表團於白宮艾森豪威爾行政大樓，進行新一輪中美貿易磋商。（圖／達志影像／美聯社）

美國總統川普發布推文表示，中美貿易談判進展順利，但在他近期與中國國家主席習近平會見前，中美不會達成任何貿易協議。

據了解，這場第四次的「川習會」，雙方將討論和商定中美長期存在的貿易分歧，並致力於在3月1日的中美談判「硬期限」前取得進展。若雙方仍無法達成貿易協議，美方將於3月2日對價值2000億美元的中國商品提高關稅，從現有的10%提升至25%。

▼美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）去年底於G20峰會中舉行的「川習會」上合照。（圖／新華社）