▲ 春節連假出遊野柳風景區，金山警加強交管「車輛總量管制」。（圖／金山警分局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

春節連續9天連假，金山警分局實施彈性「車輛總量管制」措施，野柳風景區有野柳地質公園、野柳海洋世界等觀光景點，並鄰近野柳、龜吼漁港、金山財神廟及金山老街，是民眾春遊景點的熱門選擇，管制進入野柳風景區車輛，敬請用路人配合。



金山警分局為了有效分散車流，避免車流過度集中進入野柳風景區，依照野柳風景區及龜吼漁港停車狀況，分別於進入龜吼漁港的「台2線石角路口」及進入野柳風景區的「港東路與港西路口」等處，實施「車輛總量管制」，避免過多車輛進入造成交通壅塞情形。

金山警分局提醒，大型遊覽車欲前往野柳風景區及龜吼漁港，因該路段路幅不大，請統一由野柳港東與港西路口進入，經龜吼漁港後，由台2線石角路口出，以避免大型遊覽車嚴重影響該地區交通狀況，並再次提醒民眾隨時收聽警廣路況報導，注意路況壅塞與管制情形，預作改道參考或配合警方引導，以免塞於車陣中；如有發現交通事故，請立即撥打110報案，由警方派員迅速處理，以減少塞車之苦，共維交通順暢。



金山警分局野柳風景區視交通狀況實施階段性停車管制：

第一階段：引導前往民眾車輛，停放於野柳地質公園、龜吼漁港停車場。

第二階段：龜吼漁港周邊停車場停滿時，臺2線石角路口前實施管制，引導車輛由野柳港東路與港西路口進入，另民眾可提前由玉田路進入野柳風景區。

第三階段：野柳風景區停車場停滿時，野柳港東路與港西路口實施總量管制，禁止車輛（公務車除外）進入港東路，並引導車輛至玉田路兩側停放。