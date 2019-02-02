「鬍子+裝備」全結凍！「極地渦旋」肆虐美國　消防員救火秒變冰人

▲消防員救完火候便「冰人」。（圖／翻攝自Facebook／Bimbo Gifford）

國際中心／綜合報導

美國近來受到「極地渦旋（Polar Vortex）」肆虐，大半個美國和加拿大都被超級低溫壟罩，特別是在美國中西部地區，許多地方都被冰塊跟白雪覆蓋，截至目前為止至少造成21人死亡。一名消防人員日前在威斯康辛州救災，沒想到火是滅了，但零下50度的溫度，卻讓他身上的衣服、裝備全結冰，儼然成為一位「冰人」。

美國從1月27日開始，各地遭受極寒天氣的襲擊，其中愛荷華州、伊利諾州、密西根州、明尼蘇達州、威斯康辛州和印第安那州的災情最為嚴重。伊利諾州的氣象預報更指出，當地的溫度已經達到零下39度，破了以往的紀錄。

威斯康辛州卡梅倫消防局的消防人員吉佛德（Bimbo Gifford）在1月30日時，於臉書張貼了一張在威州西北部救災後的照片，照片中的消防局局長漢森（Mitch Hansen）的臉看起來十分的無奈，因為他身上的裝備包含衣服跟安全帽，全部都已經結冰，而他臉上的鬍子也都布滿著霜和冰塊，完完全全就是一位「冰人」。

吉佛德在貼文中寫道，「今天在卡梅倫南部滅了火，大火雖然摧毀了房子，但是裡面的民眾沒有受到任何傷害。」不過光是從他所發布的照片來看，都能感受到現場有多冷。許多網友看到照片後紛紛留言表示「天啊！」、「尊敬消防人員！」、「謝謝各位的付出」、「真的很值得被尊敬啊！」、「感謝這些消防人員的用心」、「辛苦了！」