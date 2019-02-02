　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

「牛舌」藏字條下封口詛咒！找巫師對女兒「行割禮」　母裝傻：小孩跌倒

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼（圖／翻攝自太陽報）

▲用來詛咒人家的牛舌。（圖／翻攝自太陽報

國際中心／綜合報導

一名來自烏干達的37歲媽媽聲稱自己從未聽過何謂「割禮」，但卻偷偷在位於倫敦東部沃爾瑟姆斯托（Walthamstow）的家中，雇用一名「巫婆」來為3歲女兒進行該儀式；害怕這樣行為被發現的她，還在家中用牛舌跟石灰對參與該行為的人施下詛咒，要這些人的「嘴閉起來」，不過她仍逃不過法律的制裁，成為英國第一位因施行「女性割禮（FGM）」而被判14年徒刑的人。

根據外媒報導，現年5歲的受害女童稱，她在2017年的夏天，被施行割禮，不過卻在途中出了問題，隨後被送到醫院禮急救；當時女童的媽媽稱，小孩為了拿餅乾，自行爬上工作台並掉下櫥窗後受傷。但是醫生卻只在女童身上發現3處受傷部位，沒有任何的瘀傷可以表明小孩曾摔倒過。

警方隨後在這個家庭的房子中，搜出了被用釘子釘在一起的牛舌，裡頭還有一把小刀、40個石灰跟其他水果，以及寫有一同參與「割禮」人士的名字，據悉，這樣的做法帶有要這些人「閉嘴」的含義。

報導中指出，法庭被告知，受害女童在被送醫的12小時前，有人使用鋒利的工具造成其受到傷害；兒童虐待和性犯罪部門的相關人員表示，這起案件複雜又敏感，被告人犯下令人痛苦的罪刑，不能忽視的是，這個案件讓一個非常年輕的女孩成了受害者，一系列的證據證明，女性生殖器被切割都是造成小孩恐懼的原因。」

女童的母親最後因「女性割禮」的行為，被判處14年的有期徒刑，成為英國第一位因為該行為被判刑的人；而施行該動作的巫師則是因為將外陰處切除，以及未能保護女孩避免遭受此行為，而遭到當局逮捕。

ET快訊
小黃被Uber打趴！Lulu：爸為「多賺10塊加乘」不回家吃
今年這兩款刮刮樂中獎率100％！一張500元挑戰11個300
爽中11億樂透卻衰6年！失業婦「手頭剩2萬」告白：活在地獄中

關鍵字：牛舌,巫師,割禮,詛咒

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

變態殺人魔電影「拍太帥」反幫圈粉！　導演傻眼：太天真

最後身影曝光！女大生獨自壯遊紐西蘭　「App約網友」遭謀殺棄屍

買假執照行醫！他被起底是「吸血鬼」　鋼鋸肢解同學還用「高腳杯」飲鮮血

丹麥民粹風起！犯罪移民「流放無人島」　住牲畜傳染病中心

媽做瑜珈...小貓「東西南北」飛撲抓人求關注：陪我玩～

「微胖男孩」超軟Q！靈活轉圈還下腰　前翻一字馬難不倒

遺體送回國剩「空殼」心臟、大腦都消失　南韓男命喪墨西哥

美到不科學！全球最美雙胞胎遺傳爸媽神基因　直接贏在起跑點

16歲自閉症少年「洗垃圾桶創業」還僱用3員工：我就愛賺錢！

極寒-30℃「隔天大回暖」！芝加哥民眾穿棉外套︰-5℃就像是春天

比南極冷！極地渦旋零下50°凍爆　美國中西部變「明天過後」釀21死

住戶：按10樓電梯往地下室白門　最猛凶宅！錦新大樓百牌位曝光

「溪湖摳摳哥」貼背襲OL臀5分鐘　邊吃焢肉飯邊摸...網爆料：慣犯

【玩命關頭：特別行動】首支預告-今年暑假 震撼登場

刮刮樂3種選號方式實測！　網驚「369尾數」中獎率超高

《聲林之王》彩蛋在這裡!　李佳歡高音飆唱《崇拜》

債主纏身！「自來貓」凌晨3點敲門　衝懷裡求收編!她眼神死：第6隻了

嘉義大林設加工廠？鄉親攏不知　鎮長被罵「盤子」翻桌嗆：XXX

每逢過年總被問：什麼時候結婚？　教你用「平均結婚年齡」超狂反擊！

所有男生們的「死亡選擇題」　女友問：我今天哪裡不一樣？

「微胖男孩」超軟Q！靈活轉圈還下腰　前翻一字馬難不倒

遺體送回國剩「空殼」心臟、大腦都消失　南韓男命喪墨西哥

美到不科學！全球最美雙胞胎遺傳爸媽神基因　直接贏在起跑點

16歲自閉症少年「洗垃圾桶創業」還僱用3員工：我就愛賺錢！

極寒-30℃「隔天大回暖」！芝加哥民眾穿棉外套︰-5℃就像是春天

「牛舌」藏字條下封口詛咒！找巫師對女兒「行割禮」　母裝傻：小孩跌倒

與男童媽媽結婚！戀童渣男坦承：方便教繼子「父子親密關係」

變態殺人魔電影「拍太帥」反幫圈粉！　導演傻眼：太天真

最後身影曝光！女大生獨自壯遊紐西蘭　「App約網友」遭謀殺棄屍

還拍成A片！鬼父性侵親生8月大女嬰　妻見影片痛罵：你太噁心了

少年心跳突飆昏厥　原來是罕病「法洛氏四合症」作祟

「他的人生才剛開始阿」大二獨子枉死！彭爸爸崩潰惹鼻酸...網洗版：請判死

湖人追求AD籌碼曝光　博爾+庫茲馬+朗多+比斯利

「微胖男孩」超軟Q！靈活轉圈還下腰　前翻一字馬難不倒

傳出賣「遼寧艦」機密給CIA　中船重工前總經理孫波被提公訴

《水行俠》IMAX 3D觀後感：成功在特效，缺失也在特效

他做2年領到600元年終！刷簿子感慨「有比沒有更悲哀」

棒、籃、足通殺　ELEVEN SPORTS朝全台最強體育頻道邁進

浪浪誤闖國道蜷縮角落發抖　徐文良心疼抱起：帶你回家

遺體送回國剩「空殼」心臟、大腦都消失　南韓男命喪墨西哥

輪椅女搭電梯慘被「斷頭」？！　美國魔術師惡整路人當場嚇瘋

國際熱門新聞

極地渦旋強襲　馬桶變冰塊的形狀

爺奶喝爛醉　把11個月大孫丟火..

20歲可愛妹拒做愛　老闆射4槍..

中11億樂透卻「衰6年」！失業..

新航制服屹立50年　靠她脫衣測..

曼谷霧霾超毒　嫩妹摘口罩滿臉鼻..

即：美國宣布退出中程飛彈條約

北美酷寒出現罕見幻日、霜震奇景

畢業生面試2hrs遭辱　CEO..

體感-61°C！　遊民裹睡袋躺..

極地渦旋釀21死！密西根變「明..

車壞到沒錢修　熟客直接送一輛暖..

耶穌沒釘十字架 跑到日本娶了..

3歲男童樹林裡失蹤55hr：有..

更多熱門

相關新聞

求財儀式要用「人體器官」　10童半夜遭拐割生殖器

位於東非的坦尚尼亞在去年12月時，傳出有10名年齡介於2歲到10歲之間的小孩失蹤，在經過當地警方搜查過後，於近日發現了這些孩子殘缺不全的屍體，大多數的遺體私處跟牙齒被切除拔掉。當局認為，這些小孩被使用在巫術的儀式當中，現在除了要確認嫌犯的身分之外，還要教育當地民眾以及從事這些違法行為的人，阻止這種事件繼續發生。

巫師21世紀還未在馬刺主場贏球

柯瑞回溫飆38分率勇士退巫師9連勝

湖人曾想交易球哥換取巫師畢爾

沒沃爾巫師變更好？　畢爾：胡扯

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

媽浙江帶豬肉回台　闖關成功！

孫其君劈完郭雪芙談判正宮　她還想要在一起　

理科太太「嚴格禁止」對兒子說這2字

2歲Lucy陪隋棠上班！「員工視角」曝家教

苗栗假日之森傳紅線雙屍　關鍵鑰匙藏內情

結婚80萬老公壓力大！她不拍婚紗網讚爆

美國女想自殺　邂逅高富帥救了她

載4妹被超車不爽　拿球棒反遭海K

7歲女替母請假　董事長暖哭准了

女屎堵1週！尿管插肛「糞水狂炸」

陽光男殺女友分屍　奪命後分享fb直播

台南過勞醫失蹤！妻子發文淚尋

金裕貞轉大人　毛衣太貼曝豐滿胸型

極地渦旋強襲　馬桶變冰塊的形狀

他收PS4全餐爽爆！老婆曝「黑暗真相」讓網跪了

更多

最夯影音

更多

比南極冷！極地渦旋零下50°凍爆　美國中西部變「明天過後」釀21死

住戶：按10樓電梯往地下室白門　最猛凶宅！錦新大樓百牌位曝光

「溪湖摳摳哥」貼背襲OL臀5分鐘　邊吃焢肉飯邊摸...網爆料：慣犯

【玩命關頭：特別行動】首支預告-今年暑假 震撼登場

刮刮樂3種選號方式實測！　網驚「369尾數」中獎率超高

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面