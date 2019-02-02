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中方反對美退出《中程飛彈條約》！拒絕多邊軍控條約「破舊立新」

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▲大陸外交部發言人耿爽。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

▲大陸外交部發言人耿爽。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

大陸中心／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧2月1日在華府宣布，美國將自2日起暫停履行《中程飛彈條約》（也稱《中導條約》）義務，並啟動退出條約程序。大陸外交部發言人耿爽2日對此表示，「中方反對美退約行為，敦促美俄雙方通過建設性對話，妥善解決分歧；美單方面退約可能引發一系列消極後果，中方將密切關注後續事態發展。」

據微信公眾號「外交部發言人辦公室」消息，對美方此次舉動，耿爽稱，中方對此表示遺憾，「我們已多次闡明中方在《中導條約》問題上的立場；作為軍控與裁軍領域的重要雙邊條約，《中導條約》對於緩和大國關係、增進國際與地區和平、維護全球戰略平衡與穩定具有十分重要的意義。」

耿爽表示，「中方反對美退約行為，敦促美俄雙方通過建設性對話，妥善解決分歧；美單方面退約可能引發一系列消極後果，中方將密切關注後續事態發展。」

面對「中方是否同意談判一項新的多邊軍控條約以取代《中導條約》」這一問題，耿爽表示，《中導條約》多邊化涉及一系列政治、軍事、法律等復雜問題，不少國家均對此存有關切，「中方反對條約多邊化；當務之急是維護並執行好現有條約，而不是破舊立新。」

▲▼ 美國總統雷根和蘇聯最高蘇維埃主席團主席戈巴契夫1987年在白宮簽署《中程飛彈條約》。 。（圖／翻攝自維基百科）

▲美國前總統雷根（右）1987年和當年蘇聯最高領導人戈巴契夫（左）在白宮東廳簽署《中程核飛彈條約》。（圖／翻攝自維基百科）

據CNN報導，美國總統川普在1日發表聲明稱，美國不能成為世界上唯一一個受限於《中程飛彈條約》的國家。蓬佩奧於同日表示，因俄羅斯長期違反《中程飛彈條約》的規定，美方將暫停履行條約義務，啟動為期6個月的退約程序，「莫斯科的做法將數百萬的歐洲、美國民眾置於危險中」，美國需要採取合適的應對措施，將向俄方提供「充足的」時間回歸該條約。

《中程飛彈條約》是戰後美國和前蘇聯雙方談判中，達成歷史上首個真正減少核武器數量，並徹底取消核武器等級的條約，對國際關係的緩和有重大影響，不過也導致中國大陸成為冷戰末期世界上唯一能出口中程飛彈的國家。

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關鍵字：中導條約,中程飛彈條約,外交部回應,北美要聞,核武,軍事競賽,美俄關係

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