收民進黨律師信「5天內撤除競選看板黨徽」　陳筱諭：這就是新潮流

▲台南市立委補選參選人陳筱諭臉書PO文指出，她接到民進黨台南市黨部委任律師發出的律師函，要求5天內全部撤除競選看板上民進黨黨徽，否則將提出刑、民事告訴。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

實在不想在過年前，破壞大家的好心情！台南市立委補選參選人陳筱諭，2月1日晚上在臉書PO文指出，她接到民進黨台南市黨部委任律師發出的律師函，要求5天內全部撤除競選看板上民進黨黨徽，否則將提出刑、民事告訴！陳筱諭說新潮流的阿北們，接下來5天都是休假日，這不是奧步什麼才是奧步？這就是新潮流！

陳筱諭說，2月2日開始放春節年假了！但是，2月1日最後1天上班日，她接到了一封民進黨台南市黨部委任律師發出的律師函：「5天內，全部撤除競選看板上民進黨黨徽，否則將提出刑、民事告訴！」

陳筱諭說：「新潮流的阿北們？你們知道我最近更換了多少沒有民進黨黨徽的新看板和宣傳品嗎？接下來5天，都是休假日， 這不是奧步，什麼才是奧步？這就是新潮流！我用民進黨黨徽，參加民進黨黨內初選，不對嗎？但新潮流的阿北們，用他們自己發明的「諮詢式」民調，脅迫民進黨徵召特定人選；現在，又陷民進黨台南市黨部於不義！這就是新潮流！總是躲在別人後面，總是躲在女人後面，總是讓市黨部當打手…，這還是新潮流！大家等著看，新潮流還會出什麼招？

勇敢改革的在地青年，也在等！」。

PO文引起網友熱議，有網友說「不要再叫新潮流了，要叫老奸臣了」；「 新潮流真會打黒槍，綠黨就是敗在新潮流的手下，這次才會冰敗如山倒阿，可杯～阿」；「對一個小姑娘下如此重手，真的有點太過了」…；也網友說：「 退黨了為何一直不拆除看版跟帆布啊～你已經不是民進黨的人了 從那天退黨開始就要開始作業了，不是嗎～還在那裡一直拖拖拉拉的，如果讓你選上也沒有好到那裡去了」。陳筱諭還是強調她覺得「衝勁十足」。