美籍企業家男友：遺產要跟妳分享　婦墜愛情圈套70萬險飛走

▲淡水一名婦人險遭謊稱是美國企業家男友詐騙，幸虧員警及行員及時阻止。（圖／記者陳豐德翻攝）



突發中心／新北報導

新北市淡水一名57歲的黃姓婦人疑似掉進跨國詐團網路交友陷阱！在臉書上結交一位外籍友人，交往期間不斷以甜言蜜語、溫柔攻勢取得婦人信任後，誆稱他父親遺留一筆遺產要與她分享，但要黃婦先匯一筆美金扣稅，所幸行員驚覺有異，立刻通報警方，才及時保住了存款。

28歲的詹姓女行員表示，當時黃婦臨櫃要匯款時，發覺她形色相當匆忙，不時查看手機內容，內容都是英文及銀行帳號，經關懷提問發覺有異，且受款帳戶經查為警示帳戶，當時除了一邊拖延黃婦匯款時間，一邊則撥打電話請警方前來處理，成功攔阻黃婦險將匯出的70餘萬元。

淡水警分局表示，黃婦在臉書上認識一名自稱美國企業家的男子，隨即墜入愛河，日前這名男子告訴她，他在泰國工作的父親遺留一大筆遺產要與她分享，但卻要她先匯美金扣稅，黃婦不疑有他，先行匯款2萬8千餘元美金（折合新台幣86萬餘元）；過沒幾天15時許要再匯款新臺幣70萬6千餘元時，因為銀行行員發覺受匯款帳戶為警示帳戶，立刻聯絡警方到場協助處理，經中山路派出所警員吳孟蒼及黃昱中向黃婦解釋，網路上認識從未見過面就匯款給他人風險甚高，且交友及婚姻問題應循正常管道才不易遭騙，才徹底打破黃婦的幻夢，及時保住存款。

警方呼籲，詐騙手法層出不窮，如遇到可疑為詐騙情事，一定要先冷靜並撥打165反詐騙專線或是110報案電話查詢，以免受騙上當造成損失。

▼淡水警方獲報上前制止。（圖／記者陳豐德翻攝）

