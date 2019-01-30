「戰地軍官」噓寒問暖　單親熟女險陷跨國詐騙陷阱

▲「戰地軍官」噓寒問暖，欲詐騙被害人2500元美金，幸被警方成功制止。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

朱姓女子於facebook上跨國網戀美軍軍官欲共結連理，被要求匯款美金2500元運費運送5箱美金，經員警努力勸說，並出示相關新聞報導後，朱女始驚覺是騙局一場。

歸仁分局關廟分駐所警員張晉源於1月28日23時許，有1名朱女子至該所表示欲諮詢問題，員警見朱女面有難色且欲言又止，經再三詢問才說出「美軍軍醫」、「敘利亞」、「單身」等語，員警便知朱女遭跨國網戀詐騙，惟朱女擔心親友知悉且怕丟臉，故不願透漏是否已遭詐騙。

經員警勸說既然有事至派出所求助，不論是法律上或道德上，警察都應給予適當的協助與幫助，此時朱女才放下心中大石坦誠相告。朱女表示於FACEBOOK上結識一名「SURENDRA BULLET SURI」之男子，自稱美軍軍醫派駐敘利亞，單身且有一名7歲兒子，日前獲得敘國頒贈5箱美金，欲送1箱贈予朱女，並搬來台灣與朱民共同生活，惟要朱女先匯美金2500元（約新台幣8萬元）為運費，朱女深信不疑便向親朋好友借款欲支付運費。

起初朱女仍深信「SURENDRA BULLET SURI」之男子確有其人，所稱之事皆為事實，經員警努力勸說，並出示相關新聞報導後，朱女始醒悟一切皆為詐騙。

歸仁分局表示，不同以往詐騙手法多以假網拍及解除分期付款設定行騙，詐騙集團多派專人在網路社群或通訊軟體上置放俊男、美女照片，藉此吸引被害人加好友聊天，民眾應提高警覺、慎防被騙。