洗車場淪詐騙洗錢點　彰警「斬手專案」逮130人　

▲彰化縣警局執行斬手專案，在洗車場內查獲568萬現金。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣警局4日至25日進行「斬手」專案，共查獲130名犯嫌，其中6人是未成年車手，查扣不法所得19件，金額共1,436萬餘元，其中縣刑大還配合刑事局國際科查獲以洗車場掩護洗錢的境外詐騙案，逮捕幕後操盤張姓主嫌及金主，在洗車場內及家中就查扣現金568萬餘元。

彰化縣刑大二組組長董耀濱說，在2017年接獲北歐國家拉脫維亞、泰國、菲律賓、新加坡等國向台灣警方反映，查獲台籍人士架設詐騙機房，警方於是透過查扣的電腦利用數位鑑識及大數據分析，逐一釐清在台主嫌及幕後金主並陸續追查。

▲彰化縣警局執行斬手專案，查獲詐騙集團以洗車場作掩護。

跟監數月後，在23日前往台中市青海路二段一處洗車場及張姓主嫌住家，分別查扣300餘萬及200餘萬現金，合計568萬餘元，破獲這一起機房則設在菲律賓，向泰國人行騙的案件，後續警方將擴大偵辦。

在此次專案期間，還有詐騙集團以來電「以猜猜我是誰」的老梗手法，讓周姓女子誤以為是老友邀約投資寵物店，臨櫃要匯款27萬，幸員警及時阻止，才打消匯款念頭。

▲彰化縣警局在洗車場查獲點鈔機。

警方呼籲民眾勿因變賣銀行帳戶及擔任詐欺車手報酬高鋌而走險，此舉將觸犯刑法第30條及第339條詐欺得利罪之幫助犯，最高可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

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