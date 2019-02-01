57家陸企　1月底披露預虧逾10億元人民幣

▲陸企商譽減值，A股財報頻「爆雷」。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

大陸A股上市公司近日披露年報業績預告，不少上市公司大幅預虧引發市場強烈關注。據經濟參考報報導，光是1月29至31日，短短3天內就有多達57家陸企宣布虧損逾10億元人民幣（下同）的財測，使得至今預計虧損逾10億元的A股上市公司數量飆升至99家之多。

據上海證券報報導，年度報業績預告的最後幾天，往往是「爆雷期」，這一輪也不例外。僅1月29日、30日及31日三天，約有79家公司宣布「預虧不低於10億元」，其中57家公司搶在31日這一最後時間點宣布預虧。

報導提到，這些姍姍來遲的「雷報」，不僅巨額預虧公司大幅增加，它們的預計虧損金額也令人瞠目結舌。天神娛樂、龐大集團、凱迪生態、華映科技、堅瑞沃能、華聞傳媒、東方精工等公司預計虧損最大值都超過了40億元。報導指出，最後三天進入「預虧10億元俱樂部」的公司合計預虧金額高達1896.3億元。

至於巨額預虧原因，報導提到，商譽減值造成鉅額虧損朝，無疑是最大影響因素之一；此外，應收帳款無法收回、資金短缺導致經營受限等因素也被多家公司提及，而更多公司的巨額預虧，同時與上述多個因素相關。

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