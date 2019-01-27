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救A股、推新政　「銀行版賈伯斯」易會滿接手陸證監會

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▲中國證券監督管理委員會新任主席易會滿。（圖／記者蔡浩祥攝）

▲中國證券監督管理委員會新任主席易會滿。（圖／記者蔡浩祥攝）

記者蔡浩祥／綜合報導

就在農曆年關到來前夕，面對1.4億股民、負責股市監管的中國證券監督管理委員會（證監會）確認換手，由中國工商銀行董事長易會滿接棒。據了解，易在金融圈從基層做起，一路在工行服務，這位「銀行版賈伯斯」能否為中國A股市場帶來新一波刺激，各界高度關注

新華社報導，中共中央、中國國務院決定，任命易會滿為中國證監會黨委書記、證監會主席，免去劉士餘的中國證監會黨委書記、證監會主席職務。卸任後的劉士餘則出任中華全國供銷合作總社黨組副書記、理事會主任

有關證監會易主消息，1月初即有傳聞。陸媒曾披露，工行董事長易會滿已接受考核，職務將有新變動，很快會正式宣布。但，工行25日表示，目前沒有要發布的消息。

26日下午，證監會主席交接工作進行。《證券時報》指出，劉士餘赴中華全國供銷合作總社擔任黨組副書記、理事會主任；該消息即得到官網證實，加上新華社宣布易會滿人事，「劉下易上」才得到證實。

▲中國證券監督管理委員會。（圖／北京商報）

▲中國證券監督管理委員會。（圖／北京商報）

1964年12月出生在浙江溫州的易會滿，職涯大部分時間都在工行。資料顯示，易於1985年加入工行，曾在工行杭州分行計劃處基層做起。

2013年，易會滿出任行長後，讓人印象深刻的是，2015年主持e-ICBC戰略發布時，全程脫稿講解工行互聯網金融產品線，打破國有大行刻板印象的易，被稱讚有「賈伯斯範」、「銀行版賈伯斯」。

劉士餘最後一次以證監會主席的職務出席公開活動，是在1月25日中國2019年全國證券期貨監管工作會。

中華全國供銷合作總社，是大陸全國供銷合作社的聯合組織，屬於人民社團性質，是正部級機構，由國務院領導；會內實行理事會負責制，中共元老薄一波曾是該社首任主任。

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關鍵字：中國證監會,易會滿,劉士餘,A股

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