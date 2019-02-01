中國男花7000萬跟巴菲特午餐　三年後公司慘賠360億還被告

▲朱曄2015年花了近7000萬台幣和巴菲特共享午餐。（圖／北京青年報）

大陸中心／綜合報導

美國「股神」巴菲特精準的投資眼光享譽全球，是許多企業家的偶像，但中國一名企業家2015年6月花了近7000萬元新台幣，取得跟偶像「共進午餐」的機會後，不僅沒能學到真傳，還在三年多後公司發布財報時，發現鉅額虧損了近360億元，成為A股歷史上「最能虧錢」的公司，引起關注。

這名人生大起大落的企業家就是天神娛樂董事長朱曄，他1999年於北京工大畢業畢業後，進入中國互聯網訊息中心，而後24歲走上創業之路，並在2010年創辦天神互動（後更名為天神娛樂），但日前天神娛樂發布2018年業績修正報告，發現公司鉅額虧損了78億元人民幣，約合新台幣357.75億元。

由朱曄一手創辦的天神娛樂，除了以《餘罪》、《將夜》等電視劇以及《超級艦隊》、《坦克風雲》等遊戲聞名，朱曄在中國業界更為人熟知的身分是「巴菲特的門徒」。

▲朱曄和巴菲特共享午餐。（圖／北京青年報）

當年38歲，於創業路上一帆風順的朱曄，2015年6月因為斥資1500萬元人民幣（約合新台幣6889萬元），拍得巴菲特的慈善午餐，在中國聲名大噪。

《北京青年報》報導稱，與股神共進午餐後，朱曄還上了各種創業真人秀，成為他人的導師，更在朋友圈發表餐後感想稱，「大道至簡，貴在堅持」。

不過企業經營並非一帆風順，在未來幾年的時間裡，剛上市時估值24.5億元人民幣的天神娛樂陸續完成十餘起併購，雖有幾次大賺，也成功發掘了不少IP，但事業發展飛快的天神娛樂，在2018年5月朱曄被爆出涉嫌違反證券法規，遭中國證監會立案調查後開始走下坡。





▲朱曄曾有「投資獵手」的稱號。（圖／CFP）

隨後不只公司股價立刻跌停，朱曄進行股權反覆抵押的情況也被爆出，讓他在2018前中秋節前，宣布辭去天神娛樂董事會和高管職務。接著天神娛樂發布貸款逾期公告，先前快速擴張時留下的資金鏈隱患接連爆發，導致天神娛樂市值從2015年底300億元人民幣的巔峰，跌至2018年底的40多億元人民幣。

根據天神娛樂1月30日公布的業績修正報告，在2018財年，公司提計了全部商譽減值，讓年報從預計營利0到5.1億元人民幣，變成了鉅額虧損的73到78億元人民幣，成為了A股的虧損王。