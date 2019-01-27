搶救A股「熔斷」危機　劉士餘立下「三大功績」

▲中國證券監督管理委員會（證監會）前主席劉士餘。（圖／央廣網）

記者蔡浩祥／綜合報導

大陸官方昨宣布中國證券監督管理委員會（證監會）換手消息，由中國工商銀行董事長易會滿接替原主席劉士餘。2015年，在大陸股災餘波不斷背景下，劉臨危授命接手證監會，不僅搶救「熔斷機制」所造成的市場恐慌，任內更立下「三大功績」，讓市場步入正軌。

2015年6月，A股在持續牛市後，突然掉頭重挫，滬、深兩市連續暴跌，證監會強推「熔斷機制」，致使市場進一步恐慌。隔年2月，大陸官方宣布劉士餘的調令，扮演「救火隊」角色。

所謂「熔斷機制」，是指在股票市場的交易時間中，當價格波動的幅度達到某一個限定的目標（熔斷點）時，對其暫停交易一段時間的機制。

1961年出生的劉士餘，是江蘇連雲港人，早年在清華大學就讀水利工程，後轉經濟管理學院。1987年畢業後，曾在體改系統任職，後來轉入銀行系統。長年在央行服務的劉，2014年調任農行，擔任董事長職務。

▲雖說劉士餘證監會主席任內A股市場仍未走出低谷，卻為解決風險泡沫、投機游資、內幕交易等問題，打下基礎。。（圖／新華社）

接手證監會後，經一段時間熟悉，劉士餘開始大展手腳，雖說劉任內A股市場仍未走出低谷，這當中存在的風險泡沫、投機游資、內幕交易等問題，卻有待劉出手解決。

劉士餘曾多次在公開場合痛斥資本大鱷的「個人行為」，鐵腕利用國家穩定金融秩序契機去槓桿、對上市公司強行推動IPO註冊，避免監管單位內外勾結、就不符合市場交易規則的公司，採強制退市，為A股市場穩定，奠定「三大功績」。

其中，對資本市場違法、違規案件的處罰通報，陸媒統計，劉士餘任內有14次發布會通報共52宗案件處罰情況的紀錄，內容包含市場操縱、內幕交易、違規披露信息等。

A股市場的長久穩定運行，仍有賴於完善的制度建設，而劉士餘任內奠定的「三大功績」，正是致力於制度上的穩步推進。