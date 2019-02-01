支持者狂喊選總統　韓國瑜 「講到2020」秒頭昏：好像唐僧念緊箍咒

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜日前才幽默的對陸委會主委陳明通表示，「你是唐三藏，我是孫悟空，拜託不要念緊箍咒。」而他1日面對支持者高喊「市長選總統」時則表示，「現在講到2020，就好像孫悟空被唐僧念緊箍咒一樣」。

▲韓國瑜表示，講到2020就像孫悟空被念緊箍咒。（圖／記者賴君欣攝，下同）

韓國瑜1日上午在四維行政中心發完紅包後，對於28日台北市長柯文哲可能來訪一事表示，非常歡迎，打開心胸歡迎各縣市到訪，所有朋友來訪都歡迎，讓高雄市洋溢歡笑。此外，在被問及國民黨2020總統大選黨內初選問題時，一旁恰好也有支持者高喊：「市長選總統」，有趣的是韓國瑜聽到後，竟然立馬作勢轉身：「我頭好昏啊！我要去拜年了」，讓現場哄然大笑。

對此，韓國瑜也幽默表示，「現在只要一講到2020，就好像孫悟空被唐三藏念緊箍咒一樣，頭好痛」此外，對於韓國瑜是否有總統命，命理師曼樺老師曾表示，這非常複雜，需要講求天時地利人和，而韓國瑜此次選舉，剛好說中人民的心聲，也拋開了包袱，全力拚經濟，因此有了天運加人運才地利，而她也認為，「韓國瑜2020不會出來，因為他太講義氣」至於8年後，則得看天時地利人和。

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