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管碧玲盼投入全國輔選　卓榮泰讚：發揮「3+1」席的力量

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▲卓榮泰盼管碧玲投入輔選發揮更大力量。（圖／趙天麟辦公室提供）

▲卓榮泰盼管碧玲投入輔選發揮更大力量。（圖／趙天麟辦公室提供）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨立委趙天麟31日舉辦助理團隊幹部訓練營，民進黨主席卓榮泰及同黨立委管碧玲也現身，向基層幹部說明黨內未來展望。卓榮泰指出，管碧玲退出地方選舉後，力量將會「一分為三」，管碧玲有意投入全國性大選區輔選，他期許管碧玲雖然在區域立委上減少一席，但在台灣整體當中卻多增加一份力量。

中選會日前指出，變更後之第10屆立法委員應選名額，台南市、新竹縣選舉區各增加1席，高雄市、屏東縣選舉區各減少1席，並按其應選名額劃分同額之選舉區；變更結果也導致管碧玲選區整個消失，得和同黨參立委爭搶。管碧玲1日表示，選區被一分為三，但是三個立委都是相當優質的立委，她不但不願意初選，反倒是希望能把自己的力量，用來協助這三位優秀的立委，繼續為高雄打拚。

針對管碧玲說法，卓榮泰讚賞表示，未來的力量將一分為三，「這並不是只有三席，是在整個高雄市的選區上，可以達到「3+1」席的力量」。卓榮泰說，管碧玲希望投入全國性的大選區輔選，能有這樣的企圖心與準備，他感到非常雀躍也非常歡迎，未來整體提名策略上，要確保高雄雖然在區域立委上減少一席，但在台灣整體當中卻多增加一份力量。

趙天麟舉辦助理團隊幹部訓練營，安排多位網路達人與活動策展人的課程，與助理群一起研習新型態的政治經營。趙天麟表示，未來選區新增鼓山及鹽埕區，選區人口數也是全高雄市立委選區中最多的，所以提早起跑，爭取選民認同。

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關鍵字：管碧玲,卓榮泰,趙天麟

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