2毫克就致命！美墨邊境查獲115公斤鴉片類毒品　藏卡車暗室闖關遭逮

▲美國海關與邊境保護局在美墨邊境查獲114公斤芬太尼和179公斤甲基安非他命。（圖／路透，下同）

國際中心／綜合報導

美國海關與邊境保護局（CBP）今（1）日宣布美國和墨西哥邊境檢查站中攔截一輛載了114公斤的類鴉片止痛劑芬太尼（fentanyl）和179公斤的甲基安非他命的貨櫃車，堪稱史上查獲最大數量的紀錄。據了解在2017年美國有超過72000人因藥物過量死亡，其中鴉片類占大多數。

根據《路透社》報導，諾加里（Nogales）邊檢站站長韓福瑞斯（Michael Humphries）表示，以大型X光機掃瞄時，發現貨櫃車上暗藏「密室」，經過檢驗發現大量毒品和其他貨物一同擺放，準備從墨西哥邊境運往美國。根據美國緝毒局估計，這批芬太尼價值350萬美元（約1億760萬台幣），而甲基安非他命價值110萬美元（約3400萬台幣）。

韓福瑞斯表示，這是海關與邊境保護局查獲史上最大宗的芬太尼走私案，芬太尼是一種比嗎啡還強100倍的合成鴉片類藥物，只要2毫克就足以致命，被視為是美國鴉片類藥物的危機。該輛貨櫃車的司機巴拉札（Juan Antonio Torres-Barraza）已經被聯邦法院以違反2項毒品管制起訴，進入司法審判程序。

美國緝毒局在2018年10月一份報告中指出，芬太尼主要來源是中國大陸和墨西哥，但不確定何者是最大的供應國。此外，該類藥物主要透過貨物集裝箱或國際郵件運往美國，有時會被送到墨西哥或加拿大的犯罪集團手中，並走私越境。由於毒品氾濫嚴重，美國總統川普已經宣布鴉片類藥物成癮是一種突發公共衛生事件，且因為經過美墨邊境，更加深了必須強化邊境限制，甚至建築圍牆的決心。