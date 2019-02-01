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川金會第二回合2月底登場　美媒曝：地點選在越南峴港

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▲川金會／北韓領導人金正恩與美國總統川普。（圖／路透社）

▲川普與金正恩上一次會晤選在新加坡，會後北韓承諾將實現無核化。（資料照／路透社）

記者王致凱／綜合報導

美國總統川普日前已證實將於金正恩見面，但確切時間地點則尚未公布。美國媒體引述消息指出，第二場「川金會」將於2月底於越南峴港舉行。報導指出，峴港在金正恩專機的航程範圍內，且當地設有北韓大使館，因此成為熱門場地選項。

美國有線電視新聞網（CNN）1日引述知情人士，川普與金正恩非常有可能在越南見面。一名資深政府官員和另一名消息人士均證實，川金二會的舉辦地點就選在越南中部沿海城市峴港，這已經是最終定案。

另一方面，消息人士透露，尚未討論川普是否會在峰會期間與中國國家主席見面，但消息人士也說，習近平非常支持此次峰會。川普在峰會期間的議程仍無法肯定。

先前也有報導提到，越南正好在金正恩專機「蒼鷹一號」的航程範圍之內，且越南與北韓、美國關係良好，因此成為場地大熱門，而越南政府也極希望能主辦此次峰會。美國國務卿蓬佩奧日前表示，目前已經派遣工作小組前往亞洲進行籌備工作。

峴港為越南第五大城，當地曾於2017年主辦亞太經濟合作組織（APEC）領袖峰會，川普當時也曾在會議中發言。川普和金正恩的上一次峰會去年於新加坡舉行，北韓承諾會努力實現朝鮮半島無核化，但現在看來協商似乎停滯不前。

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