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國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

為川金二會釋善意　美同意聯合國鬆綁對北韓經濟制裁

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▲▼北韓領導人金正恩在1月底與美國代表團見面。（圖／路透）

▲北韓領導人金正恩日前與美國代表團見面。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）與北韓領導人金正恩的「川金二會」預計在2月底登場，近期傳出美國將釋出善意為會議鋪路，要求聯合國鬆綁對北韓的制裁，有助於人道援助工作。

綜合外媒報導，人道援團體曾向聯合國申請對北韓制裁的部分豁免，因為美國反對而暫停並遭擱置長達一年。不過隨著二次川金會愈來愈接近成行，華府態度也有所轉變，允許聯合國制裁委員會對像是太陽能水泵、配管零件、牛奶罐、拖拉機輪胎和孩童彈跳床等8項申請放行。

▲▼ 美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在聯合國安理會上向各國喊話。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）暗示二次川金會將在亞洲某處舉行。（圖／達志影像／美聯社）

聯合國制裁決議規定，針對北韓進行核武試驗和飛彈發射所實施的嚴厲制裁不應影響人道援助工作，18日已先批准豁免4個民間團體對北韓的物資救援，如今在美國的允許下再鬆綁。據估計，北韓有1050萬人營養不良，占北韓全國人口41%，人道援助團體表示，這項轉變將顯著加快對北韓的人道援助工作。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）近日曾表示，已派出團隊成員前往「亞洲某處」進行川金二會籌備事宜。據了解地點可能選在越南商定朝鮮半島無核化的具體日程和步驟，不過目前確切時間地點依然是秘密，越南當局也否認接獲任何相關通知。

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關鍵字：川金會,北韓,北美要聞,聯合國,經濟制裁

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