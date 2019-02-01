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美風寒體感飆-61°C「凍死骨」！遊民只裹睡袋躺地　網友看到怕

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▲▼美國極端寒潮，遊民艱難對抗嚴寒。（圖／翻攝Twitter）

▲網友瘋傳這張遊民照，稱芝加哥已有多人凍死；但另有網友指出，這張照片的實際拍攝地點為加拿大多倫多。（圖／翻攝Twitter）

記者王致凱／綜合報導

美國五大湖及中西部地區本週遭受「極地渦旋」引發寒潮影響，各地紛紛測得破紀錄地溫，部分地區的風寒指數（Wind Chill）溫度甚至跌破攝氏零下60度，比南極還冷。在受影響最嚴重的大城芝加哥地區，近日網友紛紛轉傳照片，表示許多遊民只能默默躺在空地上被積雪覆蓋，甚至很可能已經被凍死。

綜合外媒報導，芝加哥31日的溫度為攝氏零下29度，導致自來水管結凍，馬路表成也結了一層厚厚的冰雪，變成巨大的溜冰場。芝加哥當局公布9人不幸於寒風中喪生後，中西部各洲官方統計，寒潮致死的總人數已經增加至21人。

美國各地當局紛紛警告，皮膚暴露在這波寒風中5分鐘就有可能凍傷，提醒民眾注意保暖，非必要避免外出，而這次極端酷寒對無家可歸的遊民來說特別危險，儘管芝加哥等城市都已經在醫院、警局和圖書館等公共場所內設立暖氣庇護所，但仍有許多人在野外或廢棄建築物裡艱難地對抗嚴冬。

美國網友紛紛在社群網站上分享照片，顯示不少遊民只能把自己用睡袋包裹得緊緊，躺在地上任由冰雪覆蓋；許多網友懷疑他們可能已被凍死。雖然不清楚這些照片中的遊民是否不幸凍斃，但在俄亥俄州羅雷恩（Lorain）一處棄置空屋中，近日發現一名60歲婦人死亡，法醫認為死因為體溫過低。

根據無家可歸者衛生保健委員會（National Health Care for the Homeless Council）統計，全美每年約有700名遊民凍死。為了避免凍傷和體溫過低，愛荷華州官員甚至提醒民眾「不要深呼吸，盡量少說話」，以保護肺部不會因冷空氣而受傷。

▼遊民艱難對抗嚴寒照片在網路上瘋傳。（圖／翻攝太陽報）

▲▼美國極端寒潮，遊民艱難對抗嚴寒。（圖／翻攝太陽報）

在這週之內，明尼蘇達州盜賊河瀑布城（Thief River Falls）測得最低體感溫度為攝氏零下61度。預計這波寒潮還會向東移動，影響全美廣大國土，包括沿海的紐約，31日也出現零度以下的風寒體感溫度，並累積超過20英吋積雪（約50公分）。極端低溫甚至讓密西根湖和著名的尼加拉瀑布都結冰，有如時間都被凍止一般。

▼ 美國中西部與五大湖地區受到「極地渦旋」肆虐，場景有如「明天過後」。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 美國中西部與五大湖地區受到「極地渦旋」（polar vortex）肆虐。（圖／達志影像／美聯社）

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