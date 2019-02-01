軍備競賽再開！美啟動退出中導條約程序　臺灣有「它」將成俄國摧毀目標

▲美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）宣布美國將自2月2日暫停履行《中程飛彈條約》。（圖／路透）

軍武中心／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧2月1日在華府宣布，美國將自2日起暫停履行《中程飛彈條約》（Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty）義務，並啟動為期180天的退出條約程序，將可能在8月2日正式退出，並開啟美俄新的軍備競賽，各自追求「無限核子打擊」的數量優勢壓制目標。前空軍軍官、軍事評論家邱世卿在臉書上發文分析，臺灣由於部署美國雷神公司製造的「鋪路爪長程預警雷達」（PAVE PAWS），可提供遠程飛彈預警，一旦美俄戰爭爆發，臺灣也會成為俄羅斯摧毀的目標之一。

中程飛彈是一種射程介於500公里到5500公里內的飛彈分類，如果以莫斯科為圓心畫一個圓，涵蓋範圍將會是整個歐洲到美國阿拉斯加州，而以美國華盛頓為圓心則會包含東北亞和中國大陸的幾個重要都市。儘管美俄都擁有射程超過五千公里可直接飛抵對方領土的長程洲際彈道飛彈，為了確保發動戰爭時各自盟國都無法幫助或發動攻擊，中程飛彈的存在尤其重要。

▲鋪路爪長程預警雷達站。（圖／翻攝自美國太空司令部官網）

邱世卿表示，一般人認為臺灣沒有核武，也非美國實質盟友，就算要防範也應該輪不到這座小島，然而關鍵就是新竹樂山長程預警雷達的設立，俄羅斯從中亞起飛準備穿越太平洋上空的洲際彈道飛彈可能會被這座預警雷達偵測、追蹤，資訊將會與太平洋司令部共享，而該枚洲際彈道飛彈便有可能遭到美軍在太平洋島上的反飛彈系統攔截。因此，如果俄羅斯已經遭受核武襲擊，必須進行保證毀滅對方的報復攻擊，為了避免被攔截的風險，臺灣就會成為必須摧毀的目標之一。

鋪路爪長程預警雷達是美國研製的一種探測潛射對地攻擊彈道導彈預警雷達，主要用於監視大西洋和太平洋上戰略導彈、核潛艇發射的彈道導彈，不僅可以探測導彈的彈道、發射點，計算出彈著點的位置，來提供飛彈來襲的預警情報，同時也可以用於太空目標的監視，目前僅有在美國、臺灣和卡達（預定2021年6月30日完工）設置。

▲新竹樂山雷達站。（圖／翻攝自中華民國空軍臉書）

臺灣在新竹樂山的鋪路爪長程預警雷達於2011年3月架設完成，2012年12月12日北韓發射火箭時，即成功捕捉到火箭發射路徑，並全程掌握從火箭點火到墜落點的整體動態，比日本的偵測早2分鐘。據了解，偵測範圍可以覆蓋整個中國大陸、北韓半島和俄羅斯遠東部分。

《中程飛彈條約》是戰後美國和前蘇聯雙方談判中，達成歷史上首個真正減少核武器數量，並徹底取消核武器等級的條約，對國際關係的緩和有重大影響，不過也導致中國大陸成為冷戰末期世界上唯一能出口中程飛彈的國家。邱世卿認為，對美國而言，一個沒有納入中國的中程飛彈協議，就像魚翅羹沒有魚翅，喝起來還要裝作津津有味，但至少是這個世界僅存少數對於戰爭控制的框架之一。