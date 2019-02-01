37字飆罵公視「三字經」卻中獎　台灣公道伯幽默讚：這很公道！





▲公視台語台公布中獎名單。（圖／翻攝自公視台語台臉書粉絲專頁，下同）

政治中心／綜合報導

「X你X公視！」公視台語台粉絲團日前舉辦抽獎活動，並在1月31日公布隨機抽取的中獎名單，但其中一人的留言卻出現三字經，還批評公視拿人民納稅的錢替民進黨宣傳，引起網友哈哈大笑，希望對方能再次出現。而時常貼出前立法院長王金平圖片和評論的「台灣公道伯」臉書粉專，也悄悄在底下表示「結果很公道」。

公視台語台1月29日舉辦抽獎活動，要抽民進黨立委鄭運鵬的2019年桌曆，並且在1月31日下午16時公布中獎名單。但只見第二位中獎的M網友表示「X你X公視！X你公視拿人民納稅的錢，不知道自愛，X你他X的，替民進黨宣傳！X你X公視」，讓其他網友大讚「政治歸政治抽獎歸抽獎 #公視清流推起來」、「公正無私公視台語台」、「笑死我 根本故意的」，而公視台語台也幽默回應「他分享到兩個社團，不送他真的是我失職」。

▲「台灣公道伯」大讚公視台語台「很公道」。

值得一提的是，常常分享王金平言論和圖片、關閉3年多，1月10日才正式「復活」的「台灣公道伯」臉書粉專，也跑到該篇貼文下方表示「我覺得這抽獎結果很公道」，吸引了460位網友對留言按「讚、大心、哈、哇」等表情，其中還包括了鄭運鵬本人。公視台語台小編也回應「哇X 是公道伯！！！！」讓台灣公道伯再誇「公視台語台 公視跟我一樣很公道～」

而M網友受到大量網友召喚，最終也有跑出來開「連環29炮」，批評公視台語台「是夜店是玩咖」、「你這樣回覆，還配稱公視」、「把公視兩個字，好好想清楚，公視的意義」、「公視就你這樣水準」。面對公視台語台小編詢問「我只是好奇M網友心中的公正媒體是哪間」，M網友僅嗆辣回答「你別管媒體，我質問你公視的社會責任在哪裡」，最後只想要拿總統蔡英文的桌曆，儼然是放棄了民進黨立委鄭運鵬桌曆。

▼M網友再次回擊公視台語台。