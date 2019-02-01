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快訊／滴滴司機姦殺20歲少女案！　一審宣判「死刑」

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▲▼浙江溫州樂清20歲趙女２４日乘坐滴滴順風車遭殺害 。（圖／翻攝自微博）

▲浙江溫州樂清20歲趙女24日乘坐滴滴順風車遭殺害。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

浙江省溫州樂清滴滴司機鐘嫌性侵並殺害20歲趙女一案在大陸引起社會各界高度關注。溫州市中級人民法院於2月1日上午進行一審，以故意殺人罪、強姦罪及搶劫罪判決滴滴順風車司機鐘元「死刑」，並剝奪政治權利終身。

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根據《環球時報》報導，溫州市人民檢察院指控，被告人鍾嫌因賭博在網絡借貸平台欠下債務，預謀在從事滴滴順風車業務時伺機搶劫女乘客財物。被告鐘嫌在2018年8月23日第一次搶劫女乘客未果，隨後在同年8月24日以持刀威脅、膠帶捆綁的方式對當時的乘客趙女進行搶劫、強姦的行為，隨後殺人滅口。因此提請對被告人鍾嫌依法以故意殺人罪、強姦罪、搶劫罪追究刑事責任。

▲▼滴滴順風車司機鐘元一審被判死刑 。（圖／翻攝自微博）

▲滴滴順風車司機鐘嫌一審被判死刑 。（圖／翻攝自微博

被告人在此前庭審時對指控事實供認不諱，也對犯罪行為表示後悔，願意接受法律制裁。辯護人也提出被告人第一次搶劫是「犯罪中止」而非「預備」，且有坦白、悔罪等情節，請求從輕處罰。

法院審理後認為，支付寶交易記錄可以證明鍾嫌存在「網購短刀」等行為，足以證明有犯罪預謀的行為，因此判定公訴機關指控的故意殺人罪、強姦罪、搶劫罪罪名成立，並在一審判決鍾嫌死刑。

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