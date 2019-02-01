李紀珠同框德總理梅克爾　網友：美女副董選總統

▲新光金副董事長李紀珠以Fulbright Prize全球決選委員會決審評選委員身分，出席頒獎典禮與得獎者德國總理梅克爾合影。（圖／翻攝自Facebook／李紀珠，下同）

記者李蕙璇／台北報導

新光金副董李紀珠於臉書po文說出她利用2天休假親自出席柏林Fulbright prize頒獎典禮，並與得獎者德國總理梅克爾合影，獲網友讚許為台灣之光。

她還以身為決審委員身分公開3點讚揚梅克爾「接納難民勇氣」、「穩定歐盟經濟體重要角色」及「政治領域領導傑出」，投票支持梅克爾獲獎。

李紀珠在臉書po出此文後，網友紛紛留言說是「台灣之光」、「台灣最美的政務官與董事長」，甚至還多位網友拱李紀珠「競選總統、副總統」，按讚數超過1085，留言則數逾77，分享數逾50。

李紀珠在臉書上表示，她很榮幸接受Fulbright Association邀請，於28日前往柏林參加Fulbright prize頒獎典禮，並與得獎者梅克爾總理合照互動。她說自己身為Fulbright Prize全球決選委員會七位決審評選委員 之一，歷經一年多嚴謹的選拔過程，最後決定2018 年的得獎者是德國總理梅克爾。

李紀珠並說自己之所以推薦梅克爾總理成為 Fulbright Prize 得獎人，主要有三個原因:

（1） 十分敬佩接納難民時所表現出來的道德勇氣，明知做這件事情可能不會受到德國選民的歡迎，但仍然堅持她的道德勇氣去做。

（2）出生成長都在東德，政治體制及經濟體制都和統一後的德國完全不同，東德是極權 政治及共產主義經濟體制，但統一後的德國是採行民主政治及自由市場經濟，卻可以長期受到支持擔任德國總理，並且帶領統一後的德國穩定成長，尤其在金融海嘯期間，帶領的德國成為穩定歐盟經濟體很重要的角色。

（3）女性在政治領域工作，面臨的挑戰是比男性多的，而且德國也算是一個相對保守的國家。因此能夠成為一位在國際上重要的領導者，更突顯她的傑出。