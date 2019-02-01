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保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

「低保費高保障」靈活運用發揮功效　可視預算加強風險防護網　

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▲出國旅遊,新加坡機場第四航廈,行李,自動行李託運機器,機場。（圖／記者陳涵茵攝）

▲9天連假即將開始，許多民眾規劃出國旅遊。圖為新加坡機場第四航廈。（圖／記者陳涵茵攝）

記者李蕙璇／台北報導

保險諮詢品牌「人生設計所 LIFE Lab.」發現前來了解保險觀念的年輕族群，較不了解可透過「低保費、高保障」的商品架構規劃保險組合，建議民眾出國旅遊記得購買旅行平安險或是一年一期的意外傷害險，加強意外、海外突發疾病等醫療保障，為自己加設風險防護網。

以壽險公司推出的旅行平安保險試算出國5天的保費，投保500萬旅遊保障及50萬意外傷害醫療保障、50萬海外突發疾病保障，保費約446元。

「人生設計所 LIFE Lab.」協理顏睦原表示，除了連假出國，有些年輕朋友平常就有國內四處旅遊的習慣，考量預算有限的情況之下，可以透過一年一保的意外險保單加強保障。這類保單，各家保險公司都有販售，保障各種因意外導致之身故、失能或住院。

一年一期的傷害保險，若是保額300萬，職業類別第1類，年繳保費3700元，每天約花10元擁有意外保障。

▲▼新光人壽總經理蔡雄繼（右）與保險小舖推展辦公室專案協理顏睦原。（圖／記者李蕙璇攝）

▲新光人壽總經理蔡雄繼（右）與保險小舖推展辦公室專案協理顏睦原。（圖／記者李蕙璇攝）

其實，許多民眾可能不清楚這種「保障範圍大、但保費較低」的保險，以為保險就要花大錢，其實各家保險公司商品相當多樣化，會針對不同族群設計其適合的商品結構，只是民眾很難去一一了解每家保險公司商品，就不易找出適合自己的保單。

顏睦原還說，通常一位保險業務員會先了解客戶的預算需求，旅遊習慣、日常交通方式，幫客戶把錢用在刀口上，做出合適的建議。年輕朋友可以了解自己的保險商品中，是否有額外附加傷害醫療保險金附加條款。

年輕朋友活動多外出時間長，加上通勤大多以機車為主，所以遇到意外狀況也相對其他年齡層多，依衛服部106年統計數據顯示，1至24歲死亡人口以事故傷害居死因首位，也造成無數家庭的遺憾。

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關鍵字：低保費,高保障,保單,預算,風險,防護網,保險諮詢,人生設計所 LIFE Lab,新光人壽,旅平險,意外傷害險,定期險

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