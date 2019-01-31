臉書用戶還在增加！　挺過隱私洩露醜聞「事業反而更旺」

▲ 臉書創辦人暨執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

臉書用戶持續增加中！經過2018年多起隱私洩露醜聞後，這個社群平台的事業卻越來越旺。據BBC報導，臉書2018年的總營收為221億美元，比2017年增長了39％；每個月至少登入一次的用戶去年增長了9％至23.2億人，而每日活躍用戶則達到15.2億人。在印度、印尼以及菲律賓的用戶增加最多，美國和加拿大則表現平平。

臉書2018年被爆出有5000萬用戶的個資遭到英國數據分析公司「劍橋分析」（Cambridge Analytica）違法利用，臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）甚至前往國會作證。臉書也先後傳出政治操作、假新聞等違反道德的事件。不過，該公司的財務表現卻越來越好。

▼ 若將WhatsApp與Instagram使用人數納入，則Facebook家族的App全球活躍用戶數已達到27億人。（圖／pixabay）



祖克柏在財報會議上表示，Instagram的限時動態表現良好，每日活躍用戶達到5億人。若將WhatsApp與Instagram使用人數納入，則Facebook家族的App全球活躍用戶數已達到27億人。BBC指出，面對嚴峻動盪，這間公司證明了自身的韌性，「臉書不只挺過來了，還蒸蒸日上」。

報導指出，雖然許多用戶選擇睜一隻眼、閉一隻眼，但臉書承受的社會責任和相關罰款將越來越重。Hargreaves Lansdown分析師薩蒙（George Salmon）表示，只有時間能證明祖克柏野心勃勃的改革計畫是否成功，而這些結果將對重獲華爾街的信任有很大的幫助。

▼ 祖克柏與夫人普莉西拉．陳（Priscilla Chan）。（圖／達志影像／美聯社）

