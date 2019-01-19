新光第三代公主企圖心強　合擊數位市場展現老店新風貌

▲新光極享俱樂部啟動，提供VIP會員全球極享禮遇，左起為新光人壽副總經理陳錦慧、資深副總劉信成、副總吳欣盈與QUINTESSENTIALLY亞太區執行長KATHY GALLAGHER。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

以新光人壽公布第三季財務中新契約保費收入來源，來自同集團的新光銀行約占15%，而新光銀數位客戶數現已突破75萬戶，連續三年倍增，新光金控第三代吳欣盈、吳欣儒姐妹聯袂經營VIP極享俱樂部、國家網銀、LINE等合作計畫，日見實績斬獲。

新光人壽第三季單季初年度保費為285.9億元，較去年同期成長9.0%；前三季初年度保費達838.7億元。其中，新契約保費收入通路占比中，業務員部隊約33%加上網路投保等自有通路占比約一半，另一半外部通路中除了新光銀行約占15%，還有其他保經保代10%、銀行等通路。

新光金控第三代吳欣盈任新壽副總，所領軍的戰略發展部門積極開發國內外市場聯結資源，除了部署國家網銀行列，還與國外知名的QUINTESSENTIALLY合作開發經營VIP客戶極享俱樂部，並與其妹吳欣儒擔任副董的新光銀行合作共同經營，符合資格的新壽與新光銀的高端VIP各1,500人。

此外，新壽日前也宣布吳欣盈親自出馬與香港富衛集團李澤楷（香港富商李嘉誠之子）合作，成為李澤楷台灣富衛保經銷售的第一家人壽公司合作夥伴，而富衛專攻數位網路的線上與線下電銷營運模式，也就更顯得其積極拓展市場差異化及數位網路通路的企圖心，表露無遺。

▼左二起為新光人壽董事吳欣儒、新光人壽總經理蔡雄繼、新光金控首席總經理黃敏義。（圖／記者李蕙璇攝）

而在新光銀也同時有所斬獲，副董吳欣儒分析數位活躍用戶增加，發現有85%是來自於網路銀行或行動銀行的用戶，而Line Pay一卡通帳戶綁定新光銀行帳戶的客群則佔了10%，線上開戶、線上申辦信用卡及貸款的使用者佔5%。

尤其是新光銀行在去年9月成為Line Pay一卡通帳戶連結首發銀行，短短幾個月帶來一成有效客戶，客群相較既數位客群年輕10歲，顯示多元數位發展策略有助於開發新客源及年輕化，有助於展現老店新風貌。

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