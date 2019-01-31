獨／議員貼正妹助理聯宣傳照　網歪樓：豆花妹，跪求臉書電話

▲高雄市議員李雅芬找助理拍春聯宣傳照，結果造成網友跪求助理臉書 。（圖／記者吳奕靖攝）

者吳奕靖／高雄報導

高雄市新科議員左楠區李雅芬在自己臉書上頭貼出了4張照片，照片是自家助理拿春聯的宣傳照，李雅芬本來只是想透過宣傳照來提醒民眾自己服務處可免費領取春聯，但沒想到網友卻歪樓，紛紛留言說助理有「豆花妹」明星臉以外，還有要「跪求助理臉書以及電話」，而《ETtoday新聞雲》記者也獨家訪問到這名被網友稱為豆花妹的助理，面對網友想求臉書跟電話，她說：「我會給議員電話」。

李雅芬議員是高雄市新科議員，所以為了跟服務區的民眾打好關係，趁著春節前夕要廣發春聯，所以就請自己助理拍了四張宣傳照片，照片中的短髮助理拿著春聯模樣，就像極了鄰家小妹妹，照片一貼出來，不但造成服務處的春聯都被索取一空以外，網友還不少人留言要「跪求臉書、電話」。

▲高雄市議員李雅芬助理黃雨彤婉謝「網友跪求臉書及電話」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

其實拍攝宣傳照的女孩也是初次擔任議員助理工作，她叫黃語彤，有著娃娃臉的她笑著來相當甜美，之前是在復興空廚工作，不過復興航空解散以後就回到高雄，李雅芬議員說黃語彤的父親是國民黨高雄市黨部相當知名的麥克風手，之前在選舉期間造勢都是請黃雨彤的父親擔任麥克風手，所以就在當選以後，李雅芬接受了黃雨彤父親的請託，讓女兒進到服務處擔任助理，李雅芬說：「她的顏值非常高，也覺得她非常熱心也願意學習，所以願意給年輕人機會讓他們能夠有一起服務高雄市民的機會」。

李雅芬私下透露說就在黃雨彤的宣傳照片貼到網路上頭，有很多人私訊給議員，希望能夠獲得她的電話，面對很多人搶要電話號碼，黃雨彤很尷尬的說：「沒有，就裝作不知道」，不過記者追問現在很多人想要電話怎麼辦？黃雨彤俏皮說：「我不會給電話，只要給雅芬姊姊電話就好」，結果李雅芬一聽當場質疑，「怎麼會給我的電話，那我拿你爸爸的電話給大家好了，要大家先經過老丈人這一關」。