網路投保限制：車險只能對自己保！駕駛人傷害險「限車主本人」　汽車借給親友不理賠

▲駕駛車輛前要先購買保障。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

網路投保相當方便，是金融科技（FinTech）的環節，銷售狀況持續增溫中。不過，民眾選擇網路投保時，也要注意相關的限制，例如在網路上投保車險時，要保人與被保險人必須為同一人，且須車主本人辦理與繳費，傷害險的保障對象僅對車主本人駕駛傷亡補償；也就是說，網路投保只能對自己投保，無法幫家人投保，若把汽車借給親友駕駛致傷亡，保險公司也不會理賠。

網路投保的優勢在於便利性，投保汽車任意險的價格約9折、強制險約差300元，比一般投保相較便宜。不過需要注意的是，網路投保須留意相關的限制，其中就是投保身分，「僅能對自己投保，不能幫家人投保。」

▲民眾在購買汽車後，就必須衡量相關的汽車保險。（圖／pixabay）

一般透過保險業務員投保車險，投保身分的要保人與被保險人不限於同一人，車主可分作是「自然人」或「法人」（如公司車）。在要保人與被保人關係限制中，「自然人車主」要保人與被保險人（車主）的關係，限為本人、配偶、父母、子女、兄弟姊妹、配偶的父母；「法人車主」則限為僱傭關係。

然而，依網路投保規定，要保人與被保險人須為同一人，而且需使用車主本人的信用卡或帳戶繳保費；也有年齡限制，需滿20歲的成年人才可投保。投保當下除了要加入保險公司的網路會員，還須完成寄發驗證碼至手機簡訊（OTP）或電子郵件信箱等身分驗證，才可免簽覆要保書。

民眾還需要注意一般投保與網路投保的保障對象差異！一般汽車保險投保「第三人責任險」後，可以附加「駕駛人傷害險」，提供住院日額型或實支實付型的醫療保障，賠償範圍包括單一事故與雙方碰撞的交通事故，「車主本人」與「經車主同意使用的家人親友」都保障在駕駛人傷害及對第三人的責任風險。

▲如果將愛車借給家人，保障對象就有差別嗎？（圖／pixabay）

不過，在網路投保上，駕駛人傷害險的保障對象「限車主本人」，被保險人應限以車主本人為駕駛人，也就是說，如果把汽車同意借給家人或友人使用，無論發生自撞電線桿或與他車碰撞等交通事故致人身傷害，當車主和駕駛人並不是同一人時，也都不屬於保障範圍內。

「那我幹嘛網路投保！」多數民眾以為，網路投保與一般投保的保障大致相同，在保費較為優惠的情況下，時常疏忽投保條件與額度的差異。網路投保固然方便，但以車險為例，對於共同使用汽車的家庭而言，就必須要釐清保障範圍，例如「將車子借給家人使用，那駕駛人傷害險用得到嗎」，根據自身需求評斷是否適合在網路投保車險，也可交給專業的保險人員評估，協助將傷害險附加被保險人名冊。

如果愛車平常不會借給親友使用，車主本人是主要的駕駛人，就可以放心在網路投保「保障對象限行照上車主本人」的保險商品。