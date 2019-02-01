一圖看懂春節天氣！冷氣團報到北台13度　明起「2天一變」冷暖交替

▲一圖看出春節天氣變化。（圖／翻攝氣象達人彭啟明臉書）

記者葉國吏／綜合報導

今(1)日是農曆年前最後一個上班日，受到大陸冷氣團影響，北台灣涼冷，不過僅持續一天，整個農曆春節呈現每2天就變天、「冷暖不斷交替」的天氣型態，出門要怎麼穿衣服？一圖告訴你。

中央氣象局預報員官欣平表示，今(1)日受大陸冷氣團影響，清晨最低溫出現在淡水13.3度，中部以北及宜蘭低溫平均約13-15度，南部及花東16-18度，北台灣一整天偏涼冷，高溫僅16、17度，與昨(31)日高溫相比有10度左右的落差，其他地區高溫也會下降，中部及花東地區約19-22度，南部約22-26度；天氣方面，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部為多雲。

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

氣象達人彭啟明在臉書分享春節期間(2/2-2/10)天氣、溫度變化圖，可以看到2/2、2/3全台晴朗溫暖，但除夕(2/4)開始第一波東北季風報到，北部、東部轉雨降溫，其他地區則為多雲。

2/6-2/8全台再度轉晴回暖，2/9第二波東北季風報到，北部、東部再度轉雨降溫，中南部則是持續晴朗溫暖的天氣型態。

▲北台灣春節溫度變化。（圖／翻攝氣象達人彭啟明臉書）

溫度方面，以北台灣為例共可分為四區塊，分別為2/2-2/3為晴暖、2/4-2/5濕涼、2/6-2/8晴暖、2/9-2/10則又轉濕涼；中南部變化不大。氣象專家吳德榮也透露「北台灣天氣變化頻繁，冷暖交替、氣溫起伏很大」。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」撰稿指出，今(1)日因冷空氣南下，北台灣天氣陰冷、晚轉乾，沿海、空曠地區最低溫約在12、13度。

迎風面北海岸、北部山區及東半部有局部短暫雨，大台北鄰近山區的平地偶飄小雨。中南部雲量稍增、氣溫略降，受到的影響較小。

▲溫度分布圖。（圖／翻攝中央氣象局）

明日、週日(2、3日冷空氣減弱，天氣好轉、白天逐日大幅回暖，早晚偏涼微冷；西半部清晨及外島容易起霧；東半部仍有局部短暫雨的機率。

吳德榮提醒，除夕及年初一(4、5日)東北季風影響，冷空氣較弱，北台灣仍濕涼；水氣很多、中部以北及東半部有明顯降雨，南部也有零星降雨的機率。年初二至初四(6至8日)東北季風減弱；天氣逐日回暖，白天舒適早晚涼；西半部晴朗穩定，清晨及外島容易起霧、影響能見度；東半部有局部短暫雨的機率。

年初五、六(9、10日)另有一波東北季風影響，迎風面北部、東半部再度轉有局部雨；冷空氣偏弱，北台灣轉濕涼，中南部受影響較小。但因屬模式末期的模擬，比較不確定，宜續觀察。