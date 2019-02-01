今年這兩款刮刮樂中獎率100％！　一張500元挑戰11個300萬頭獎

▲刮刮樂過年買氣相當旺。（圖／記者戴瑞瑤攝）

生活中心／綜合報導

農曆新年許多民眾都會買幾張刮刮樂試手氣，到底哪一種最不會賠本，其實台彩今年發行的刮刮樂款式共有16種，其中「金豬獎」、「財神發紅包」這兩款中獎率100％，而且頭獎都高達300萬元，不僅可以自己玩，還有民眾買來當紅包祝賀親友。

台彩針對豬年一共推出5款與「豬」有關的刮刮樂，包含金豬獎、金豬報喜、金豬疊疊樂、豬年行大運及賽金豬，其中每張售價500元的金豬獎共有8個頭獎，獎金金額達300萬元，最小獎也有100元，而且還是張張都會中獎的設計，相當討喜，開賣後已有民眾特地購買當成紅包發送給親友。

而另一款中獎率100％的刮刮樂款式是「財神發紅包」，同樣每張售價為500元，頭獎300萬元共有3個，最小獎則是100元，也是張張有獎的設計，適合想試手氣又不想虧太多的民眾。

▲金豬獎（中上方）中獎率100％。（圖／台彩提供，下同）

如果是想挑戰千萬贏家，可以選擇自行購買或和親友合資每張售價1000元的「1000萬大贏家」，頭獎獎金1000萬元，二獎100萬元，最小獎則是1200元，且共有超過34萬個2000元以上的獎項，總獎金約14億元，不過中獎率只有43.97％；玩法則是大家熟悉的對幸運號碼，中獎機會共25次，簡單易懂，還能增加刮獎時的刺激與樂趣。

台彩表示，2019年已發行16款刮刮樂，加上去年12月發行的產品，共有491個100萬以上的獎項，其中包含7個千萬大獎，而根據統計資料顯示，千萬大獎目前還有6個尚未刮出，百萬大獎則還有454個，民眾過年可要好好把握金豬開運的好時機，說不定下一位千萬、百萬富翁就是自己。

▼另一款中獎率100％的款式是財神發紅包（中下方）。

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