跆拳女模一腳踢歪頭盔「美乳狂震」　宅神也暈了：我都看屁股

▲莎拉的身材相當火辣，不僅擁有美胸還有翹臀。（圖／翻攝自IG／saratkd7）

網搜小組／綜合報導

塞爾維亞21歲健身女模莎拉身材火辣，外型相當亮眼，但她從小練習跆拳道，是一名貨真價實的專業選手，輕鬆抬腿就能一舉把別人頂在頭上的寶特瓶、髮箍等物品踢飛。這巨大的反差魅力就連「宅神」朱學恒也受不了，昨日（1月31日）晚間還轉貼莎拉的影片開玩笑說，「我都在看屁股，對不起我是不是有病？」

影片中的莎拉（Sara Damnjanovic）一開頭先是背對著鏡頭，下一秒出腳就往練習用的人偶頭部踢去，力道之大瞬間踹歪頭部護具，接著再快速補上兩腳，全程只花了3秒鐘，看得出來技術相當不錯；但一離開那樣的情境，她又馬上露出有點羞澀的靦腆笑容，與打開跆拳道開關時充滿殺氣的表情完全不同。

▲莎拉平時的模樣十分甜美，與進行跆拳道訓練時差異很大。

其實，從小接受跆拳道訓練的莎拉確實是一名選手，同時她也是健身女模，經常在Instagram上分享工作與訓練時的照片，大方展現美胸與翹臀，火辣的身材吸引不少粉絲，目前已累積37萬人追蹤。

宅神朱學恆昨日深夜在臉書轉分享莎拉的影片，開玩笑自稱自己都在看屁股，「對不起我是不是有病？」網友們則在PO文底下附和，「不不不，你是正常的，因為我也在看屁股」、「她讓我想到《名偵探柯南》裡的毛利蘭」、「有病要看醫生啊，我們可以一起去」。

▼莎拉似乎也是一名氣象主播。

►點此看莎拉的Instagram。