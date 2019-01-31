外商拜會台北市柯文哲「會診式開會」：外科醫師最重視效率

▲柯文哲表示，外科醫師最重視效率，所以美國商會的朋友們來拜會，把有關的局處通通找來，一字排開。（圖／翻攝自柯文哲臉書



政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲在臉書中，PO出市府各局處與外商開會的照片，強調「外科醫師最重視效率」所有問題都要像集體會診一樣，一次解決。

柯文哲表示，外科醫師最重視效率，所以美國商會的朋友們來拜會，「我們把有關的局處通通找來，一字排開，該誰處理的就立刻處理，像集體會診一樣」，所有問題在一次會議中直接對口，馬上解決。

柯文哲指出，他們關心IOT，關心智慧城市的進度，資訊局的同仁立即回答問題；他們對台北市的投資環境有意見，產業局長馬上可以解釋；他們好奇台北市的雙語教育，教育局立刻當場報告，「這就是我常說的，台北市政府已經從管理的團隊，變成一個服務的團隊」。

柯文哲說，很高興能跟美國商會的朋友交流，加上先前的法國工商會，以色列商會來訪，「我們會持續連結世界，改善外商在台北投資的環境，讓更多外國企業願意投資台北」。

網友在柯文哲臉書表示，「下次可不可以錄一段XD好想知道會議在開什麼」、「你怎麼可以這麼優秀」、「唉...真希望全台灣的縣市首長都有柯P的足跡，我們真的好需要你」、「做事講求效率，讚！不像其他政客X話連篇，有損智商。」、「有世界觀，宏觀的市長，反觀藍綠還在統獨的泥淖」。